«Моя мама выступала на слонах». Сын русского переводчика — яркая звезда сборной США на МЧМ

Российская сборная отстранена от молодёжного чемпионата мира по хоккею, но как минимум один человек, связанный с Россией, на турнире присутствует. Это нападающий американской молодёжки — Саша Пастухов. В стартовом матче первенства — с Германией — форвард отметился ассистентским дублем.

Для Пастухова нынешний МЧМ — второй в карьере. Правда, в предыдущий раз Саша провёл на турнире лишь одну игру. Нападающий отпраздновал 19-летие только в середине июля, поэтому регламент позволит ему выступить и на следующем чемпионате.

Впрочем, звёздным часом Пастухова стал другой турнир: на последнем ЮЧМ Саша набрал 8 (5+3) очков в пяти играх. Этого оказалось мало, чтобы посоперничать в бомбардирской гонке с Матвеем Мичковым, Шейном Райтом и Мэйсоном Мактавишем, но среди партнёров по команде равных Пастухову не нашлось.

Отличной игрой Саша обратил на себя дополнительное внимание со стороны скаутов НХЛ. В результате хоккеист ушёл с драфта в самом начале третьего раунда — под 66-м номером его забрал «Анахайм».

«В Саше поражает то, что он даёт результат почти в каждой игре, — оценивал способности Пастухова старший менеджер Центрального скаутского бюро НХЛ Дэвид Грегори. — Порой кажется, что он не очень заметен, но это всего лишь означает, что он умеет оставаться в тени, внося свою лепту в игру команды. Он очень уверенно играет в условиях плотной опеки, умеет находить свободный лед, у него светлая голова и замечательные руки. Добавьте к этому потрясающий бросок, который позволяет ему набирать очки, и вы получите хоккеиста с огромным потенциалом».

До совершеннолетия Пастухов выступал за юниорскую сборную Америки не только на международном уровне. Саша защищал цвета U.S. National U18 Team и в Хоккейной лиге США. В Штатах юниорская сборная традиционно играет в чемпионате с другими командами, чтобы хоккеисты могли «вариться» в более конкурентной среде. Ранее через эту сборную прошли в том числе Рик Дипьетро и Патрик Кейн.

Но с прошлого сезона карьера Пастухова пошла по нетипичному для американского хоккеиста сценарию. Он отправился в клуб «Гуэлф Шторм» Хоккейной лиги Онтарио. Из сегодняшней молодёжки США, кроме Пастухова, в Канаде выступает ещё лишь один игрок.

Возможно, стремление достигать собственные цели необычным способом досталось Саше по наследству. Его отец — уроженец Тулы Георгий Пастухов — эмигрировал в Штаты в год распада СССР. В поисках лучшей жизни 28-летний на тот момент Георгий устроился переводчиком в гастролирующий цирк, где встретил 40 российских артистов и свою будущую жену — Дженис.

«Уникальная история. Моя мама выступала на слонах. Такое редко увидишь», — рассказывал Саша после драфта. Правда, сам Пастухов-младший такое в исполнении своей мамы мог видеть только на фотографиях: когда Дженис забеременела старшим братом Саши, ей пришлось покинуть цирк.

Ник Пастухов родился в 1998-м, ещё через год на свет появился Майкл, а Сашей семья пополнилась в 2003-м. Все трое сыновей в итоге стали хоккеистами. Ник играет в ECHL, а Майкл уже пропал с радаров, хотя на ЮЧМ-2017 считался в сборной США довольно важной фигурой.

Отец семейства выдающихся результатов от сыновей не требует. «С самого первого дня перед ними никогда не стояла задача попасть в НХЛ, — говорил Георгий. — Я хотел научить их хоккею, потому что безумно люблю эту игру. Мы даже не говорили о студенческом чемпионате. Но со временем они добились определённых успехов, и такие перспективы показались нам весьма реальными. Если кто-то из них попадёт в НХЛ, осуществится наша общая мечта».

При этом на вложения в карьеры мальчиков Пастухов-старший не скупился. Когда Георгий покинул цирк, семья перебралась во Флориду. Здесь Ник на правах первопроходца отправился в хоккейную секцию. Каток находился в часе езды от дома Пастуховых, а по выходным им приходилось ездить на стадион в соседнем городе Эстеро — там хоккеисты принимали участие в детских турнирах.

«Кроме нас, в нашем районе больше никто в хоккей не играл. Наше детство было другим, мы не похожи на других детей из Флориды», — вспоминал Георгий.

Саша Пастухов уже не маленький хоккеист из Флориды, но всё ещё не похож на других. «Он зарекомендовал себя как один из лучших игроков 2003 года рождения в Северной Америке. Его голевое чутьё и понимание игры находится уже практически на элитном уровне. Каждый раз, когда он выходит на лёд, у ворот соперника возникают угрозы. Просто поразительно, как он умеет находить и создавать для себя пространство», — писали о Саше эксперты сайта Prospect Pipeline.

Регулярно демонстрируя на льду такие цирковые навыки, американец имеет все шансы сделать свою хоккейную карьеру исключительной.