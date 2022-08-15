Текущие события
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
1-й период
Чехия U20
Латвия U20
02
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
05:00
США U20
Швеция U20
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
14.08
Финляндия U20
Словакия U20
93
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
14.08
Германия U20
Швейцария U20
32
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
21:00
Швейцария U20
Австрия U20
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
16.08
Канада U20
Финляндия U20
Все события
Хоккей. Хоккей. МЧМ. Последние результаты
14.08
Финляндия U20
Словакия U20
93
14.08
Германия U20
Швейцария U20
32
14.08
Канада U20
Чехия U20
51
13.08
Австрия U20
США U20
07
13.08
Словакия U20
Латвия U20
Б
32
12.08
Австрия U20
Швеция U20
06
12.08
Швейцария U20
США U20
17
12.08
Словакия U20
Канада U20
111
Хоккей. Хоккей. МЧМ. Все результаты
00:58 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Финны разгромили словаков и одержали третью подряд победу на МЧМ

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Хоккеисты сборной Финляндии нанесли поражение команде Словакии в матче группового этапа молодежного чемпионата мира (до 20 лет), который проходит в канадском Эдмонтоне.

Финляндия U20
Словакия U20Молодежный чемпионат мира: таблица и календарь
Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Встреча группы А завершилась со счетом 9:3 (2:1, 4:1, 3:1). В составе финской команды шайбы забросили Каспер Симонтайваль (1-я и 52-я минуты), Йоель Мяття (15, 32), Рони Хирвонен (21), Аату Рятю (37), Оливер Капанен (39), Калле Вяйсянен (47) и Каспер Пуутио (56). У словаков отличились Петер Репчик (8), Сервач Петровский (28) и Либор Немец (50).

Сборная Финляндии выиграла три матча из трех, набрав восемь очков. У команды Словакии три поражения при одной победе в овертайме и два очка в активе.

В конце декабря 2021 года Международная федерация хоккея (IIHF) остановила молодежный чемпионат мира, проходивший в канадских Ред-Дире и Эдмонтоне, из-за распространения COVID-19 среди участников турнира. Впоследствии турнир был перенесен на август 2022 года.

В марте IIHF объявила об отстранении сборных России и Белоруссии от всех международных турниров из-за ситуации на Украине. Место сборной России на молодежном чемпионате мира заняла команда Латвии.

 Конкурировала с первой леди: за что травят самую сексуальную женщину Литвы
Отец зарезал мать на его глазах: поляк пережил ад и стал любимцем страны
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь