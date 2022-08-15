Финны разгромили словаков и одержали третью подряд победу на МЧМ

Встреча группы А завершилась со счетом 9:3 (2:1, 4:1, 3:1). В составе финской команды шайбы забросили Каспер Симонтайваль (1-я и 52-я минуты), Йоель Мяття (15, 32), Рони Хирвонен (21), Аату Рятю (37), Оливер Капанен (39), Калле Вяйсянен (47) и Каспер Пуутио (56). У словаков отличились Петер Репчик (8), Сервач Петровский (28) и Либор Немец (50).

Сборная Финляндии выиграла три матча из трех, набрав восемь очков. У команды Словакии три поражения при одной победе в овертайме и два очка в активе.

В конце декабря 2021 года Международная федерация хоккея (IIHF) остановила молодежный чемпионат мира, проходивший в канадских Ред-Дире и Эдмонтоне, из-за распространения COVID-19 среди участников турнира. Впоследствии турнир был перенесен на август 2022 года.