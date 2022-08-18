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09:56 (мск), источник: Чемпионат.com

Сборная США сенсационно вылетела в четвертьфинале МЧМ, проиграв чехам

18 августа в канадском Эдмонтоне на арене «Роджерс Плэйс» состоялся заключительный четвертьфинал молодёжного чемпионата мира по хоккею.

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Источник: Федерация хоккея Чехии

Сборная Чехии U20 одержала победу над американцами со счётом 4:2.

Сборная США открыла счёт в матче — с передачи Мэтта Коронато шайбу забросил третий номер драфта НХЛ, 18-летний Логан Кули. Однако ещё до первого перерыва чехам удалось восстановить равенство: на 18-й минуте Иржи Тихачек ассистировал Яну Мышаку. А во втором периоде чехи забили дважды. На 28-й минуте Петр Хаузер завершил атаку с участием Давида Иржичека и Ивана Ивана, на 31-й Матиаш Шаповалив воспользовался ассистом Иржи Кулиха.

В третьем периоде сборной США удалось реализовать большинство: на 52-й минуте забил Картер Мазур, которому ассистировал Лэндон Слаггерт. Но спасти результат сборной США не удалось — вместо этого в концовке была пропущена четвёртая шайба, автором которой стал Кулих.

Чехи вышли в полуфинал МЧМ, присоединившись к сборным Финляндии, Швеции и Канады.

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