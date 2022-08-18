Сборная США сенсационно вылетела в четвертьфинале МЧМ, проиграв чехам

Сборная США открыла счёт в матче — с передачи Мэтта Коронато шайбу забросил третий номер драфта НХЛ, 18-летний Логан Кули. Однако ещё до первого перерыва чехам удалось восстановить равенство: на 18-й минуте Иржи Тихачек ассистировал Яну Мышаку. А во втором периоде чехи забили дважды. На 28-й минуте Петр Хаузер завершил атаку с участием Давида Иржичека и Ивана Ивана, на 31-й Матиаш Шаповалив воспользовался ассистом Иржи Кулиха.