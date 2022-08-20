Сборные Канады и Финляндии сыграют в финале молодежного чемпионата мира по хоккею

ТАСС, 20 августа. Сборная Финляндии по хоккею в субботу со счетом 1:0 обыграла команду Швеции в полуфинальном матче молодежного чемпионата мира (игроки не старше 20 лет). Турнир проходит в канадском Эдмонтоне.

Единственную шайбу забросил Каспер Пуутио (26-я минута).

В финале сборная Финляндии сыграет с командой Канады, которая в полуфинале победила чехов (5:2). Финны и канадцы уже встречались в рамках группового этапа турнира, хозяева соревнований выиграли со счетом 6:3.

Молодежный чемпионат мира должен был пройти с 26 декабря 2021 года по 5 января 2022-го в Эдмонтоне и Ред-Дире, но после трех соревновательных дней организаторы приняли решение остановить турнир из-за распространения в Канаде нового омикрон-штамма коронавируса.

Сборная России не выступает на турнире в Эдмонтоне. Из-за ситуации на Украине Международная федерация хоккея (IIHF) по рекомендации Международного олимпийского комитета объявила о недопуске российских команд до турниров под своей эгидой, а также о переносе соревнований, изначально запланированных в России в 2023 году: молодежного чемпионата мира в Новосибирске и Омске и чемпионата мира в Санкт-Петербурге. В Канаде вместо россиян играла сборная Латвии. Она заняла третье место в группе А, набрав четыре очка, и в четвертьфинале уступила шведам (1:2).