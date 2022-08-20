Текущие события
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
23:00
Швеция U20
Чехия U20
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
21.08
Канада U20
Финляндия U20
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
03:00
Швеция U20
Финляндия U20
01
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
18.08
Канада U20
Швейцария U20
63
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
18.08
США U20
Чехия U20
24
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
19.08
Канада U20
Чехия U20
52
Все события
Хоккей. Хоккей. МЧМ. Последние результаты
03:00
Швеция U20
Финляндия U20
01
19.08
Канада U20
Чехия U20
52
18.08
США U20
Чехия U20
24
18.08
Канада U20
Швейцария U20
63
17.08
Швеция U20
Латвия U20
21
17.08
Финляндия U20
Германия U20
52
16.08
Швеция U20
Германия U20
42
16.08
Канада U20
Финляндия U20
63
Хоккей. Хоккей. МЧМ. Все результаты
10:08 (мск), источник: ТАСС

Сборные Канады и Финляндии сыграют в финале молодежного чемпионата мира по хоккею

В полуфинале финны обыграли шведов, канадцы победили чехов.

Финляндия U20
Канада U20Молодежный чемпионат мира: таблица и календарь
Наверх
Источник: AFP 2022

ТАСС, 20 августа. Сборная Финляндии по хоккею в субботу со счетом 1:0 обыграла команду Швеции в полуфинальном матче молодежного чемпионата мира (игроки не старше 20 лет). Турнир проходит в канадском Эдмонтоне.

Единственную шайбу забросил Каспер Пуутио (26-я минута).

В финале сборная Финляндии сыграет с командой Канады, которая в полуфинале победила чехов (5:2). Финны и канадцы уже встречались в рамках группового этапа турнира, хозяева соревнований выиграли со счетом 6:3.

Молодежный чемпионат мира должен был пройти с 26 декабря 2021 года по 5 января 2022-го в Эдмонтоне и Ред-Дире, но после трех соревновательных дней организаторы приняли решение остановить турнир из-за распространения в Канаде нового омикрон-штамма коронавируса.

Сборная России не выступает на турнире в Эдмонтоне. Из-за ситуации на Украине Международная федерация хоккея (IIHF) по рекомендации Международного олимпийского комитета объявила о недопуске российских команд до турниров под своей эгидой, а также о переносе соревнований, изначально запланированных в России в 2023 году: молодежного чемпионата мира в Новосибирске и Омске и чемпионата мира в Санкт-Петербурге. В Канаде вместо россиян играла сборная Латвии. Она заняла третье место в группе А, набрав четыре очка, и в четвертьфинале уступила шведам (1:2).

Финал молодежного чемпионата мира пройдет в ночь на 21 августа, матч начнется в 03:00 мск. Вечером 20 августа (23:00 мск) состоится игра за третье место, в которой встретятся чехи и шведы.

 Бой Гассиева в Сербии состоится, несмотря на политическую ситуацию
Выступавшая за Грузию бегунья вернулась в Россию
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь