Сборные Канады и Финляндии сыграют в финале молодежного чемпионата мира по хоккею
В полуфинале финны обыграли шведов, канадцы победили чехов.
В полуфинале финны обыграли шведов, канадцы победили чехов.
ТАСС, 20 августа. Сборная Финляндии по хоккею в субботу со счетом 1:0 обыграла команду Швеции в полуфинальном матче молодежного чемпионата мира (игроки не старше 20 лет). Турнир проходит в канадском Эдмонтоне.
Единственную шайбу забросил Каспер Пуутио (26-я минута).
В финале сборная Финляндии сыграет с командой Канады, которая в полуфинале победила чехов (5:2). Финны и канадцы уже встречались в рамках группового этапа турнира, хозяева соревнований выиграли со счетом 6:3.
Молодежный чемпионат мира должен был пройти с 26 декабря 2021 года по 5 января 2022-го в Эдмонтоне и Ред-Дире, но после трех соревновательных дней организаторы приняли решение остановить турнир из-за распространения в Канаде нового омикрон-штамма коронавируса.
Сборная России не выступает на турнире в Эдмонтоне. Из-за ситуации на Украине Международная федерация хоккея (IIHF) по рекомендации Международного олимпийского комитета объявила о недопуске российских команд до турниров под своей эгидой, а также о переносе соревнований, изначально запланированных в России в 2023 году: молодежного чемпионата мира в Новосибирске и Омске и чемпионата мира в Санкт-Петербурге. В Канаде вместо россиян играла сборная Латвии. Она заняла третье место в группе А, набрав четыре очка, и в четвертьфинале уступила шведам (1:2).
Финал молодежного чемпионата мира пройдет в ночь на 21 августа, матч начнется в 03:00 мск. Вечером 20 августа (23:00 мск) состоится игра за третье место, в которой встретятся чехи и шведы.