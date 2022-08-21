Самый странный МЧМ в истории завершился триллером. Золото канадцам принес чумовой сэйв капитана

Молодежный чемпионат мира. Финал

Канада U20 — Финляндия U20 — 3:2 ОТ (1:0, 1:0, 0:2, 1:0)

Голы: Рой — 3 (Мактавиш), 11:18 — 1:0. Дюфур — 3 (Зеллвегер, Мактавиш), 20:41 — 2:0. Хеймосалми — 1 (Виро, Мяенпя), 44:09 — 2:1. Кемелль — 4 (Ниемеля, Лиукас), 50:46 — 2:2. Джонсон — 3 (Стэнковен), 63:20 — 3:2.

Вратари: Гаранд — Яткола.

Штраф: 2 — 14.

Броски: 33 (10+9+10+4) — 31 (9+4+17+1).

Судьи: Фернандес, Хольм.

21 августа. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс». 13327 зрителей.

Перенесенный на август из-за коронавируса МЧМ-2022 совершенно точно можно назвать самым странным розыгрышем в истории молодежного первенства. Крайне нетипичное время проведения, куча отказников, не самые оптимальные составы, пустые трибуны, отсутствие сборной России — всего этого достаточно, чтобы кинуть огромный булыжник в нового президента ИИХФ Люка Тардиффа, решившего устроить летом рестарт любимого турнира. И все это можно было простить, будь здесь хоть какая-то интрига.

С одной стороны, решение разрешить пересобрать «зимние» составы должно было добавить в перезапуск нотку непредсказуемости и потенциально могло изменить первоначальные расклады. С другой, уже на этапе объявления заявок стало понятно — фаворитами будут те, у кого слетело меньше всего лидеров. Поэтому столкновение Канады и Финляндии в финале можно было спокойно предсказать еще до начала группового этапа.

Да, первые из-за переноса лишились Оуэна Пауэра, Коула Перфетти и Шейна Райта, но и близко не стали слабее традиционных конкурентов. Вторые — вообще чуть ли не полностью сохранили оригинальный ростер и добавили туда Аату Ряти и Алекси Хеймосалми, не полетевших зимой в Альберту из-за положительных тестов на ковид. Какие могли быть вопросы касательно финалистов, если уже в группе обе сборные показывали самый зрелый и цельный хоккей на турнире?

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/HQfehAp7dvU" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Канадцы не были бы канадцами, если бы перед заполнившимися на турнире трибунами 18-тысячника в Эдмонтоне не полетели с первых смен сеять хаос в зоне гостей. И уже на 12-й минуте их старания окупились голом Джошуа Роя с добивания.

В первом периоде хозяева вполне могли увеличивать счет. Но в итоге вторая шайба в ворота Юхи Ятколы влетела лишь на старте второй двадцатиминутки после классного кистевого от Вильяма Дюфура, спрятавшего бросок под защитника. Вот только, получив неприятные 0:2 к 21-й минуте, парни из Суоми не развалились и постепенно начали выправлять ситуацию, прибирая инициативу к своим рукам.

Как это часто бывает, для разгона финнам хватило первой же шайбы, которая пришла к ним на старте третьего периода. Наброс Алекси Хеймосалми получился не самым мощным, но отразить его Дилану Гарланду помешал классный заслон и широкая спина Самуэля Хелениуса на пятачке.

Дальше все начало развиваться в лучших финских традициях. Стоило команде Антти Пеннанена размочить голкипера канадцев, безупречно игравшего до 45-й минуты, как она мгновенно прибавила в движении, прижала канадцев в чужой зоне и уже через несколько смен сравняла счет. Красивая диагональ от Топи Ниемелы, точный бросок в касание от Йоакима Кемелла из левого офиса и вот уже камера ловит растерянные взгляды канадских болельщиков.

Гол проспекта «Нэшвилла» отправил команды в овертайм и, как оказалось, лишь на полчаса отсрочил победу сборной Канады. Из безумного овертайма в формате «3 на 3» финны вполне могли выйти с золотыми медалями. Однако на третьей минуте дополнительного времени они умудрились не реализовать выход «3 в 1». Причем для парней Дэйва Кэмерона все могло бы закончиться печально, если бы не абсолютно чумовое спасание Мэйсона Мактавиша, который сумел остановить летящую верхом шайбу прямо на ленточке.

Именно капитан сборной Канады, набравший 16 (8+8) очков в 7 матчах, и стал MVP турнира, подтвердив статус самого доминирующего игрока домашнего МЧМ. Есть ли у кого-то сомнения, что эта победа и золотой гол Кента Джонсона через пару минут не случились бы без бородатого форварда из «Анахайма»? Где вообще были бы «кленовые», не отпусти «Утки» своего проспекта в сборную?

МЧМ-2022 действительно получился невероятно скучным и скупым на интригу. Если выносить за скобки сегодняшний матч, то вспомнить можно разве что неожиданную победу чехов над американцами в четвертьфинале. Но, кажется, такой финал хоть как-то сумел скрасить общее впечатления от перенесенного первенства. Во всяком случае, финны и канадцы сделали все для этого.