Определился победитель молодежного чемпионата мира по хоккею

Встреча прошла в ночь на воскресенье, 21 августа. Команды не смогли определить победителя в основное время: на голы Джошуа Руа и Уильяма Дюфура финны ответили точными бросками Алекси Хеймосалми и Йоакима Кемелля. В овертайме победу канадцам принес Кент Джонсон.

Обладателями бронзовых наград стали шведы. В матче за третье место они со счетом 3:1 обыграли чехов.