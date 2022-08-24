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21:55 (мск), источник: Спорт РИА Новости

НХЛ планирует провести Кубок мира в 2024 году

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Национальная хоккейная лига (НХЛ) совместно с профсоюзом хоккеистов лиги (NHLPA) рассматривает возможность проведения Кубка мира в 2024 году, сообщается на официальном сайте лиги.

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Источник: Reuters

Для проведения турнира потребуется 17-дневное окно между матчами в феврале. Также заместитель комиссара НХЛ Билл Дейли отметил, что лига планирует провести матчи в Северной Америке и Европе при участии восьми команд. Ожидается, что турнир пройдет в течение 15 дней.

«Мы уже вышли на рынок с планом проведения Кубка мира в феврале 2024 года. Мы по-прежнему хотим, чтобы одна группа провела матчи предварительного раунда в Европе, а другая — в Северной Америке. А полуфинал и финал будут перенесены в другой город в Америке. Думаю, что список (городов-претендентов) будет включать в себя наиболее традиционные хоккейные рынки», — сказал Дейли.

Также заместитель комиссара НХЛ отметил, что все еще нет определенного решения относительно участия сборной России в турнире. В феврале НХЛ из-за ситуации на Украине прекратила рассматривать Россию в качестве места проведения будущих матчей с участием клубов лиги, приостановила работу русскоязычных социальных сетей, ограничила функциональность русской версии сайта, а также приостановила отношения с деловыми партнерами в России.

В последний раз Кубок мира прошел в 2016 году в Торонто. В турнире принимали участие сборные России, Европы, Канады, США, Северной Америки (канадские и американские игроки не старше 23 лет), Чехии, Швеции и Финляндии. Победителями стали канадцы, обыгравшие команду Европы в финальном противостоянии до двух побед. Всего Кубок мира проводился трижды: помимо 2016-го он также состоялся в 1996 и 2004 годах.

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