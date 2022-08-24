НХЛ планирует провести Кубок мира в 2024 году

Для проведения турнира потребуется 17-дневное окно между матчами в феврале. Также заместитель комиссара НХЛ Билл Дейли отметил, что лига планирует провести матчи в Северной Америке и Европе при участии восьми команд. Ожидается, что турнир пройдет в течение 15 дней.

«Мы уже вышли на рынок с планом проведения Кубка мира в феврале 2024 года. Мы по-прежнему хотим, чтобы одна группа провела матчи предварительного раунда в Европе, а другая — в Северной Америке. А полуфинал и финал будут перенесены в другой город в Америке. Думаю, что список (городов-претендентов) будет включать в себя наиболее традиционные хоккейные рынки», — сказал Дейли.

Также заместитель комиссара НХЛ отметил, что все еще нет определенного решения относительно участия сборной России в турнире. В феврале НХЛ из-за ситуации на Украине прекратила рассматривать Россию в качестве места проведения будущих матчей с участием клубов лиги, приостановила работу русскоязычных социальных сетей, ограничила функциональность русской версии сайта, а также приостановила отношения с деловыми партнерами в России.