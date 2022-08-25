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13:44 (мск), источник: ТАСС

Фетисов считает, что сборная России выступит на Кубке мира по хоккею

24 августа пресс-служба НХЛ сообщила, что руководство лиги и профсоюз игроков лиги добились прогресса в переговорах по проведению турнира в 2024 году.

Россия
Канада
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Источник: AFP 2022

ДОМОДЕДОВО /Московская область/, 25 августа. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов заявил, что не верит в проведение Кубка мира под эгидой Национальной хоккейной лиги (НХЛ) без ведущих российских игроков. Об этом Фетисов рассказал журналистам в четверг.

24 августа пресс-служба НХЛ сообщила, что руководство лиги и профсоюз игроков лиги добились прогресса в переговорах по проведению Кубка мира в 2024 году. Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли заявил, что участие сборной России в предстоящем турнире находится под вопросом.

«Кубок мира без [Евгения] Малкина, [Александра] Овечкина и [Артемия] Панарина? Не верится мне, — сказал Фетисов. — Если у тебя эти ребята в лиге играют, почему нельзя сделать команду из них? Исходя из логики и разума, думаю, сборная России будет участвовать в Кубке мира».

Последний Кубок мира прошел в 2016 году, все игры турнира проходили в канадском Торонто. В соревнованиях принимали участие сборные России, Канады, США, Финляндии, Швеции, Чехии. Также были сформированы сборная молодых звезд Северной Америки (игроки не старше 23 лет) и сборная Европы. Ранее соревнования проводились в 1996 и 2004 годах.

27 мая по итогам конгресса Международной федерации хоккея сборным России и Белоруссии запретили участвовать в чемпионате мира 2023 года, российские сборные не выступят на юниорском и молодежном мировых первенствах, также команды отстранены от любых соревнований под эгидой организации.

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