Кубок мира-2024 — самый реальный шанс увидеть возвращение сборной России. Но и это легко может не случиться

В эти дни делегация НХЛ проводит большой медиа-тур по Европе. Накануне была остановка в Париже, где прошла пресс-конференция заместителя комиссара лиги Билла Дэйли. На ней была поднята тема проведения Кубка мира. Турнир должен состояться в феврале 2024 года, над его организацией сейчас ведет активную работу лига и профсоюз игроков. Для проведения КМ планируется 17-дневная пауза в феврале. Матчи должны пройти в Европе и Северной Америки.

Первые серьезные разговоры о проведении Кубка мира в 2024 году пошли зимой. Еще до событий 24 февраля, во время Олимпиады, Игорь Ларионов сообщал, что в планах НХЛ провести турнир в Италии в рамках рекламной кампании Олимпиады-2026, которая пройдет в Милане и куда собираются приехать все сильнейшие хоккеисты мира. Впрочем тогда это были лишь обсуждения, работу планировали начать летом.

По словам Дэйли, в турнире 2024 года, который займет 15 дней (еще два дня на переезды), примут участие не менее восьми национальных команд, а игры будут проходить в Северной Америке и Европе.

«Мы по-прежнему хотим провести один пул предварительного раунда в Европе и пул предварительного раунда в Северной Америке, а полуфинал и финал перенести в другой город Северной Америки. Я думаю, что этот шорт-лист будет охватывать более традиционные хоккейные рынки», — заявил функционер.

Дэйли также сказал, что обсуждается возможность добавления двух стран к турниру, доведя общее количество до 10, чтобы создать квалификационный раунд перед плей-офф. Но пока нет никакой ясности с участниками. Прежде всего, это касается сборной России. Дэйли заявил, что на данный момент остается неопределенной потенциальная возможность участия российской национальной команды.

Из-за ситуации в Украине НХЛ в марте приостановила все отношения с Россией и в соответствии с предписанием Международной федерации хоккея отстраняет эту страну от участия во всех международных соревнованиях до дальнейшего уведомления. А предстоящий Кубок мира лига планируют проводить совместно с ИИХФ (в Париже уже была встреча с президентом Люком Тардифом), а, значит, без одобрения федерации возвращение России невозможно. Это может случиться, только в случае изменения политической ситуации.

Несмотря на это, Кубок мира-2024 — самая реальная возможность увидеть российских хоккеистов на международной арене (не берем чемпионат НХЛ). Не стоит ждать, что раньше этого срока Россию вернут на чемпионаты мира. Без русских звезд (достаточно на тройку лучших вингеров по версии NHL Network) Кубок мира многое потеряет. Никто в НХЛ этого не хочет, но и просто так в текущей политической ситуации допустить сборную России нельзя. Тянуть будут до последнего. И сделать команду звезд Восточной Европы тоже не получится — взбунтуются другие страны.

В нынешнее время, конечно, делать прогнозы — не лучшая идея. Но предположу, что команда российских игроков все-таки выступит на КМ-2024, просто не будет флага/гимна/название страны. Но, повторюсь, легко можно представить, что этого и не произойдет.

Что же по другим участникам? Вероятно, на предстоящем турнире остановятся на цифре 8. Столько же было на Кубке мира-2016: Канада, США, Швеция, Финляндия, Чехия, Россия, сборная молодых звезд Северной Америки и сборной Европы. Последние две команды вряд ли будут возрождения, их могут заменить Швейцария (Йоси, Фиала, Хишир, Майер), Германия (Драйзайтль, Зайдер, Штюцле, Штурм, Грубауэр), Словакия (Галак, Татар, Черняк, Секера, Паник, Немец, Слафковски). Это к вопросу, что и Россию теоретически можно заменить. Правда, в таком случае все-таки разница в классе команд (если сравнивать с канадцами) будет велика.

В североамериканской прессе пока нет бурного обсуждения предстоящего турнира. Для канадцев и американцев чемпионат НХЛ гораздо важнее, чем матчи сборных, поэтому не стоит удивляться, что в твиттере обсуждают, почему же будет такой большой перерыв на Кубок мира.

Для лиги КМ — это возможность выйти на другие рынки, расширить свою аудиторию. Именно поэтому часть матчей хотят провести в Европе. Кубок мира появился в 1996 году, придя на смену Кубку Канады, потом проводился в 2004 и 2016 годах. С регулярностью есть проблемы, и цель руководителей НХЛ сделать так, чтобы он проходил каждые четыре года. И тогда от него будет и доход, и появятся новые фанаты хоккея.