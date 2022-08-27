«Нас прокинули с Олимпиадой»: Овечкин ждет от НХЛ снисхождения для России

На этой неделе Национальная хоккейная лига объявила о планах проведения крайне важного для себя мероприятия — Кубка мира. Турнир, в последний раз организованный в далеком 2016 году, должен состояться в феврале 2024 года. Временной отрезок выглядит для НХЛ максимально удачно. Раньше Кубок мира проходил в августе-сентябре, когда игроки еще не достигли оптимальных кондиций. Теперь же лига нашла едва ли не идеальный период, когда хоккеисты находятся на полном ходу, но еще не обременены задачами на плей-офф. Зрелищный и качественный хоккей с прибыльными трансляциями практически обеспечены.

Читайте также Фетисов считает, что сборная России выступит на Кубке мира по хоккею

И если с этим все более-менее ясно, то самый главный момент турнира пока покрыт множеством вопросов. Речь идет о составе участников Кубка мира. Заместитель комиссара НХЛ Гэри Беттмэна Билл Дэйли в своем выступлении заявил о том, что участие в соревнованиях примут минимум восемь национальных команд, еще две могут быть включены в так называемый квалификационный раунд. Учитывая не самый успешный проект с созданием команд Европы и Северной Америки на прошлом турнире, в Кубке мира — 2024 мы наверняка увидим классические сборные Канады, США, Финляндии, Швеции и Чехии. А вот кем будут заняты остальные места, и окажется ли среди участников Россия — вопрос.

С началом боевых действий на Украине российские спортсмены получили запрет на участие практически во всех международных турнирах. НХЛ хоть нисколько и не зависит от IIHF, но эти меры одобрила, попутно прекратив деловые отношения с Россией. При этом участие россиян в грядущем Кубке мира не исключается — в этом вопросе лига пока определенности не достигла. Оно и понятно: с одной стороны, политическая обстановка и сложившаяся тенденция не благоволит НХЛ пойти России на уступки, с другой же, проведение турнира без россиян окажется для организаторов невыгодным.

Россия имеет достаточно большое представительство в Национальной хоккейной лиге, и огромная его часть состоит из главных звезд НХЛ. Александр Овечкин, Евгений Малкин, Артемий Панарин, Кирилл Капризов, Никита Кучеров, Андрей Василевский, Владимир Тарасенко, Павел Бучневич, Игорь Шестеркин, Михаил Сергачев, Валерий Ничушкин, Евгений Кузнецов, Андрей Свечников, Дмитрий Орлов, Владислав Гавриков, Иван Проворов, Сергей Бобровский… Этот список можно продолжать и продолжать. И в том числе за счет этих фамилий НХЛ продвигает свой продукт, зарабатывает на рекламе и трансляциях. Отказавшись от них, лига фактически выстрелит себе в колени.

Отчего-то есть ощущение, что Гэри Беттмэн и Ко в конечном счете сделают шаг навстречу России и допустят ее до Кубка мира. Особенно после недвусмысленного заявления Александра Овечкина, который накануне припомнил лиге должок в виде поездки на Олимпийские игры. В 2018 и 2022 годах НХЛ своих игроков туда не отпускала. Учитывая, что медийная повестка лиги в ближайшее время будет держаться именно на Ови, Беттмэн, вероятно, прислушается к словам россиянина. Тем более что именитый комиссар проявил немало внимания к российским игрокам, которые минувшей весной могли столкнуться с провокациями и дискриминацией. И пока IIHF трусливо прикрывается формулировкой об опасении, что россияне могут стать жертвами чего-то подобного, Беттмэн в этом плане действительно работает и создает для своих хоккеистов максимально комфортные и безопасные условия.

Нам говорили, что мы поедем на Олимпиаду, но нас прокинули дважды. Хотелось бы сыграть на Кубке мира, но все будет зависеть от обстоятельств. Все идет по правилам НХЛ. Надеемся, что сборной России позволят сыграть. Александр Овечкин российский хоккеист

Вторым вопросом после участия или неучастия россиян в Кубке мира является формат российской сборной в случае ее допуска до турнира. Будет ли это полноценная сборная под предводительством ФХР или уже привычная нам «команда хоккеистов из России» без национальных флага и гимна? И если второй вариант выглядит более реальным, кто будет этой командой курировать? На эти вопросы получить очевидный ответ пока не получается, хоть Билл Дэйли и намекнул на то, что «Россия как страна, вероятно, в случае участия в турнире выступит в несколько ином статусе».