В НХЛ готовы проработать вопрос участия российских хоккеистов в Кубке мира

Ранее НХЛ сообщила, что рассматривает возможность проведения Кубка мира в 2024 году. Дэйли отмечал, что лига планирует провести матчи в Северной Америке и Европе при участии восьми команд.

«Мы активно работаем над этим проектом, находимся в контакте с представителями ассоциации игроков, которые также продвигают проект. Мы до сих пор планируем провести Кубок мира в феврале 2024 года», — сказал Дэйли в подкасте на YouTube-канале Sportsnet.

«Это один из моментов, который мы должны проработать: будет ли участвовать сборная России или российские игроки, как это можно будет организовать. Существует несколько моментов, которые надо будет проработать по ходу дела, но не думаю, что они помешают проведению турнира», — добавил он.