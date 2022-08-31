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18:16 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В НХЛ готовы проработать вопрос участия российских хоккеистов в Кубке мира

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли заявил о возможном рассмотрении вопроса участия российских хоккеистов в Кубке мира.

Россия
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Источник: РИА "Новости"

Ранее НХЛ сообщила, что рассматривает возможность проведения Кубка мира в 2024 году. Дэйли отмечал, что лига планирует провести матчи в Северной Америке и Европе при участии восьми команд.

«Мы активно работаем над этим проектом, находимся в контакте с представителями ассоциации игроков, которые также продвигают проект. Мы до сих пор планируем провести Кубок мира в феврале 2024 года», — сказал Дэйли в подкасте на YouTube-канале Sportsnet.

«Это один из моментов, который мы должны проработать: будет ли участвовать сборная России или российские игроки, как это можно будет организовать. Существует несколько моментов, которые надо будет проработать по ходу дела, но не думаю, что они помешают проведению турнира», — добавил он.

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф ранее заявил, что IIHF не планирует допускать сборные России и Белоруссии к международным соревнованиям в предстоящем сезоне из-за ситуации на Украине. Кубок мира проводится не под эгидой IIHF, последний турнир состоялся в 2016 году, сборная России дошла до полуфинала, победу одержали канадцы.

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