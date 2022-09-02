Столкновение миров: как прошел самый знаменитый хоккейный матч ХХ века

50 лет назад, 2 сентября 1972 года, на площадке монреальского ледового дворца «Форум» впервые сразились две сильнейшие хоккейные сборные ХХ века — советская и канадская. Это было больше чем просто спорт. Для миллионов людей во всем мире встретились представители двух разных миров, противники в холодной войне. И продемонстрировали не только хоккейное мастерство, но и особенности характеров, два разных взгляда на спорт и на жизнь. «Известия» вспоминают легендарный матч.

Золотая команда

Быстрый взлет канадского хоккея в Советском Союзе всегда вызывал удивление. Первый чемпионат страны прошел в 1946 году, через шесть лет сборная СССР выиграла чемпионат мира, а еще через четыре года вернулась с золотыми медалями со своих первых Олимпийских игр. Объяснений несколько. Во-первых, в России и Советском Союзе неплохо развивался традиционный русский хоккей с мячом. Во многих городах он много лет оставался популярнее канадского, собирая десятки тысяч болельщиков на каждом матче, хотя проводились они под открытым небом, нередко — в морозную погоду. В русском хоккее нет бортиков, там гораздо меньше силовой борьбы, совсем другая амуниция, да и мячик — снаряд менее опасный, чем тяжелая шайба.

Но некоторые черты, присущие русскому хоккею, унаследовали и советские мастера шайбы. Это умение играть на скоростях, действовать и мыслить быстро, это ажурная техника обводки и мастерство неожиданного кистевого броска, который стал настоящим наказанием для канадских вратарей. Наконец, это ставка на командную игру, на быстрый пас, на сыгранность. Тренер Анатолий Тарасов — один из первопроходцев хоккея с шайбой в СССР — всегда говорил: «Шайба летит быстрее, чем мы бегаем, поэтому продвигайтесь вперед с помощью пасов». То есть чтобы подтянуться в канадском хоккее, нашим тренерам нужно было, прежде всего, решить две задачи: усилить физические кондиции игроков, превратив их в настоящих богатырей, и найти новые тактические варианты, присущие именно канадскому хоккею. Этим и занялись такие асы, как тот же Тарасов, Аркадий Чернышев, Владимир Егоров, Александр Новокрещенов — первые тренеры наших победных команд.

Аркадий Чернышев и Анатолий Тарасов

Во-вторых, у советских новичков сразу нашлись опытные учителя. И отнюдь не канадцы. В Латвии канадский хоккей активно культивировался еще с довоенных времен. Правда, очень быстро московские команды превзошли латышей — и в первом чемпионате СССР рижское «Динамо» заняло лишь четвертое место, а вскоре вообще надолго покинуло высшую лигу.

Более плодотворным и важным оказалось другое сотрудничество. После 1945 года одним из ближайших союзников СССР в Восточной Европе стала Чехословакия — одна из главных хоккейных держав того времени, не раз завоевывавшая золотые медали мировых первенств. В 1948 году состоялся международный дебют советского хоккея — серия матчей с сильнейшей европейской клубной командой того времени, ЛТЦ (Прага). Вскоре в Советском Союзе зажглись настоящие звезды хоккея мирового уровня — форвард Всеволод Бобров и защитник Николай Сологубов. Оба признавались лучшими в своих амплуа на чемпионатах мира. К середине 1960-х в мире большого хоккея равных советским мастерам уже не было.

Сборная СССР после победы на чемпионате мира по хоккею 1970 года в Швеции

«Профессионалам зарплата навалом»

Но существовал еще и мир западного профессионального хоккея. В первую очередь Национальная хоккейная лига, в которой выступали лучшие мастера из Канады и США. На чемпионаты мира и олимпийские игры канадцы привозили так называемых любителей (правда, среди них бывали бывшие и будущие профессионалы) — и всё равно одолеть их подчас было непросто. А о профессионалах в то время и в Европе, и в СССР ходили самые невероятные легенды. Завораживали и их миллионные контракты, и мастерство «непробиваемых» вратарей, и гений защитника Бобби Орра, который забрасывает не меньше шайб, чем лучшие нападающие, и подвиги великана Фила Эспозито — самого мощного нападающего в мире, которому нет равных на «пятачке» у ворот. Наши болельщики не видели их игру, но заранее верили фантастическим рассказам о хоккеистах, про которых Владимир Высоцкий пел:

Профессионалам — зарплата навалом.

Плевать, что на лед они зубы плюют:

Им платят деньжищи — огромные тыщи;

И даже за проигрыш и за ничью.

Матчи с лучшими из лучших из НХЛ должна была показать истинную силу советского хоккея. О такой встрече мечтали Анатолий Тарасов и Аркадий Чернышев — тренеры, под руководством которых сборная СССР девять лет не знала поражений в международных турнирах. Но… 1972 год сложился для советского хоккея драматично.

Рокировка великих тренеров

Всё началось с красивой победы на Олимпиаде в Саппоро. Там блеснули и совсем молодой вратарь Владислав Третьяк, и форвард Валерий Харламов, которого перевели в тройку к опытному лидеру сборной Анатолию Фирсову — и они оба ярко блеснули на турнире ошеломительными комбинациями и голами… Но после этой победы наши именитые тренеры подали в отставку. О ее причине до сих пор спорят историки хоккея. Тарасову к тому времени исполнилось 53, Чернышеву — 58. На пенсию они еще не собирались. Почему же отставка после победы? То ли руководство решило сделать ставку на омоложение тренерского состава, то ли Тарасова и Чернышева наказали на ершистый характер, то ли они сами решили взять паузу, чтобы потом, после неудач преемников, снова триумфально возглавить советский хоккей. В любом случае эпоха Чернышева и Тарасова неожиданно завершилась.

Встреча команд ЧССР и СССР, 1972 год

Команду возглавил Всеволод Бобров — великий форвард и талантливейший тренер, открывший для мирового хоккея целую плеяду звезд. Его помощником стал Борис Кулагин, долгое время работавший «вторым» при Тарасове в ЦСКА. Им предстояло показать себя на чемпионате мира и Европы. И дебют оказался смазанным. Первенство проходило в Праге — и сборная ЧССР казалась сильнейшей. Девятилетняя гегемония советского хоккея прервалась. В решающем матче наша команда уступила хозяевам в равной борьбе — 2:3. И все-таки серебряные медали советские болельщики восприняли как провал.

Пять тысяч и перстень

Тем временем советские спортивные функционеры уже вели переговоры о серии матчей с профессионалами из НХЛ. Прямо в Праге, на чемпионате мира, представитель СССР в международной федерации хоккея Андрей Старовойтов и президент канадской любительской хоккейной ассоциации Джозеф Кричка подписали соглашение о Суперсерии. Четыре матча в Канаде, четыре — в Советском Союзе.

Денежные призы предполагались небольшие даже по тем временам. Пять тысяч долларов за каждый матч в Канаде и золотой перстень лучшему хоккеисту матча (его определяло жюри журналистов). Советский Союз согласился предоставить за каждый матч такую же сумму в рублях, а вместо перстней предложил вручать лучшим канадцам матрешек.

Кричка спросил: «А что мы будем делать с рублями?».

Старовойтов отшутился: «А вы обменяйте их в вашем посольстве. Уж там-то советские деньги наверняка пригодятся — хотя бы для шпионской работы». Дружный хохот канадцев означал, что они согласны.

В любом случае играть представители двух систем собирались не ради гонораров. Они понимали, что эти матчи войдут в историю хоккея и их рекламная отдача в сотни раз превосходила бюджет, обозначенный в договорах.

Кричка не был официальным представителем НХЛ, и Старовойтов считал, что канадцы выставят команду, в которой будут играть и любители, и профессионалы — примерно половина на половину. Но через несколько недель канадцы прислали состав своей сборной — и он сплошь состоял из главных звезд НХЛ. Встревоженный Старовойтов ринулся с этим списком к Боброву. Но великий спортсмен только улыбнулся: «Вот и очень хорошо. Таким о проиграть не стыдно. А выиграть — почетно».

Но советские болельщики, в том числе высокопоставленные, побаивались, что нашим элементарно не хватить опыта. Тем более что сборная перед решающими схватками лишилась лидера — лучшего нападающего Европы 31-летнего Анатолия Фирсова.

Многие европейские журналисты заранее называли этот турнир главным спортивным событием ХХ века. Правда, канадцы относились к советским соперникам скептически и утверждали, что эту команду олимпийских чемпионов звезды НХЛ обыграют «на одном коньке».

«Капитализм против коммунизма»

Суперсерия состоялась благодаря разрядке международной напряженности. Брежнев встречался с американскими президентами, Большой театр гастролировал в США, а знаменитые джазмены — в Советском Союзе. Да, это были самые мягкие времена холодной войны. Но канадские хоккеисты-миллионеры в тонкостях политики не разбирались. И судили о Советском Союзе главным образом по штампам западной пропаганды о «русской угрозе».

«Это был настоящий бой — капитализм против коммунизма. Знаете, как мы ненавидели проклятых коммунистов? Мы не имели права проигрывать. Я русских знать не хотел. Они выступали против нашего образа жизни, против частной собственности», — говорил лидер канадцев, Фил Эспозито. Для них это было важно — лечь костьми, но не уступить «коммунистам». Советским хоккеистам тоже говорили, что за ними стоит вся страна, но ненависти к канадцам они не испытывали.

И вот — 2 сентября 1972 года, первая игра двух сборных в переполненном монреальском дворце спорта «Форум». На трибунах в полном составе присутствовало канадское правительство во главе с Пьером Трюдо. Тренеры Всеволод Бобров и Гарри Синден вывели на лед свои команды. В Москве пробило 4 часа утра — и прямой трансляции не было. Матч показали на следующий день вечером, с комментарием Николая Озерова.

Конфликты начались с того, что канадцы, выстроившись перед матчем, отказались пожимать руки советским соперникам. Была такая добрая традиция в европейском спорте — пожимать руки друг другу перед боем. Но в НХЛ к таким жестам не привыкли. На следующих матчах канадцы уже без удивления пожимали руки советским хоккеистам. Только один Фрэнк Маховлич делал это без удовольствия.

«В спорте не осталось ничего святого»

Первые шесть минут подтвердили опасения советских болельщиков: сначала Эспозито открыл счет, потом родоначальники хоккея легко повели со счетом 2:0.

Однако с ответной шайбы спартаковца Евгения Зимина начался разгром канадцев. После финальной сирены профессионалы понуро укатили со льда — 3:7. Незабываемая победа сборной СССР, в которой особенно ярко проявили себя форварды Александр Якушев и Валерий Харламов, вратарь Владислав Третьяк.

Перстень лучшего игрока в тот вечер получил Харламов. Советские мастера превосходили «хваленых канадских профессионалов» (так их называл комментатор Николай Озеров) в скорости, игре в пас и технике неожиданного броска. Канадцы продемонстрировали преимущество в силовой борьбе, судьи относились к ним либерально, но и это не помогло.

После того матча Фрэнк Маховлич сказал в ярости: «Я готов поверить теперь во что угодно. После того, что русские сделали с нами в нашей игре здесь, в Канаде, боюсь, в спорте не осталось ничего святого. Если их кто-нибудь познакомит с американским футболом, они через два года разгромят “Далласских ковбоев” и выиграют первый приз».

Перед матчем канадский журналист Дик Беддос опубликовал запальчивые слова: «В победе профессионалов с крупным счетом я настолько уверен, что в противном случае обещаю публично съесть свою статью». Пришлось ему прилюдно накрошить газетный номер в русский борщ и съесть его — ложка за ложкой, в отеле, на глазах советских победителей. И на хоккейной площадке, и вокруг нее нарушать правила нельзя, а честь ценится выше желудка.

Суперсерия окончилась в Москве, 28 сентября. По победам верх в упорной борьбе одержала канадская сборная: 4−3, по голам — советская: 32−31. После этих матчей уже никто не сомневался: в мире существует как минимум две хоккейных супердержавы. И в Советском Союзе, и в Канаде об этом матче вспоминают не только в спортивных календарях, но и в учебниках истории.