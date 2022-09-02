Столкновение миров: как прошел самый знаменитый хоккейный матч ХХ века
Игра сборных СССР и Канады вошла в учебники истории.
50 лет назад, 2 сентября 1972 года, на площадке монреальского ледового дворца «Форум» впервые сразились две сильнейшие хоккейные сборные ХХ века — советская и канадская. Это было больше чем просто спорт. Для миллионов людей во всем мире встретились представители двух разных миров, противники в холодной войне. И продемонстрировали не только хоккейное мастерство, но и особенности характеров, два разных взгляда на спорт и на жизнь. «Известия» вспоминают легендарный матч.
Быстрый взлет канадского хоккея в Советском Союзе всегда вызывал удивление. Первый чемпионат страны прошел в 1946 году, через шесть лет сборная СССР выиграла чемпионат мира, а еще через четыре года вернулась с золотыми медалями со своих первых Олимпийских игр. Объяснений несколько. Во-первых, в России и Советском Союзе неплохо развивался традиционный русский хоккей с мячом. Во многих городах он много лет оставался популярнее канадского, собирая десятки тысяч болельщиков на каждом матче, хотя проводились они под открытым небом, нередко — в морозную погоду. В русском хоккее нет бортиков, там гораздо меньше силовой борьбы, совсем другая амуниция, да и мячик — снаряд менее опасный, чем тяжелая шайба.
Но некоторые черты, присущие русскому хоккею, унаследовали и советские мастера шайбы. Это умение играть на скоростях, действовать и мыслить быстро, это ажурная техника обводки и мастерство неожиданного кистевого броска, который стал настоящим наказанием для канадских вратарей. Наконец, это ставка на командную игру, на быстрый пас, на сыгранность. Тренер Анатолий Тарасов — один из первопроходцев хоккея с шайбой в СССР — всегда говорил: «Шайба летит быстрее, чем мы бегаем, поэтому продвигайтесь вперед с помощью пасов». То есть чтобы подтянуться в канадском хоккее, нашим тренерам нужно было, прежде всего, решить две задачи: усилить физические кондиции игроков, превратив их в настоящих богатырей, и найти новые тактические варианты, присущие именно канадскому хоккею. Этим и занялись такие асы, как тот же Тарасов, Аркадий Чернышев, Владимир Егоров, Александр Новокрещенов — первые тренеры наших победных команд.
Аркадий Чернышев и Анатолий Тарасов
Во-вторых, у советских новичков сразу нашлись опытные учителя. И отнюдь не канадцы. В Латвии канадский хоккей активно культивировался еще с довоенных времен. Правда, очень быстро московские команды превзошли латышей — и в первом чемпионате СССР рижское «Динамо» заняло лишь четвертое место, а вскоре вообще надолго покинуло высшую лигу.
Более плодотворным и важным оказалось другое сотрудничество. После 1945 года одним из ближайших союзников СССР в Восточной Европе стала Чехословакия — одна из главных хоккейных держав того времени, не раз завоевывавшая золотые медали мировых первенств. В 1948 году состоялся международный дебют советского хоккея — серия матчей с сильнейшей европейской клубной командой того времени, ЛТЦ (Прага). Вскоре в Советском Союзе зажглись настоящие звезды хоккея мирового уровня — форвард Всеволод Бобров и защитник Николай Сологубов. Оба признавались лучшими в своих амплуа на чемпионатах мира. К середине 1960-х в мире большого хоккея равных советским мастерам уже не было.
Сборная СССР после победы на чемпионате мира по хоккею 1970 года в Швеции
Но существовал еще и мир западного профессионального хоккея. В первую очередь Национальная хоккейная лига, в которой выступали лучшие мастера из Канады и США. На чемпионаты мира и олимпийские игры канадцы привозили так называемых любителей (правда, среди них бывали бывшие и будущие профессионалы) — и всё равно одолеть их подчас было непросто. А о профессионалах в то время и в Европе, и в СССР ходили самые невероятные легенды. Завораживали и их миллионные контракты, и мастерство «непробиваемых» вратарей, и гений защитника Бобби Орра, который забрасывает не меньше шайб, чем лучшие нападающие, и подвиги великана Фила Эспозито — самого мощного нападающего в мире, которому нет равных на «пятачке» у ворот. Наши болельщики не видели их игру, но заранее верили фантастическим рассказам о хоккеистах, про которых Владимир Высоцкий пел:
Профессионалам — зарплата навалом.
Плевать, что на лед они зубы плюют:
Им платят деньжищи — огромные тыщи;
И даже за проигрыш и за ничью.
Матчи с лучшими из лучших из НХЛ должна была показать истинную силу советского хоккея. О такой встрече мечтали Анатолий Тарасов и Аркадий Чернышев — тренеры, под руководством которых сборная СССР девять лет не знала поражений в международных турнирах. Но… 1972 год сложился для советского хоккея драматично.
Всё началось с красивой победы на Олимпиаде в Саппоро. Там блеснули и совсем молодой вратарь Владислав Третьяк, и форвард Валерий Харламов, которого перевели в тройку к опытному лидеру сборной Анатолию Фирсову — и они оба ярко блеснули на турнире ошеломительными комбинациями и голами… Но после этой победы наши именитые тренеры подали в отставку. О ее причине до сих пор спорят историки хоккея. Тарасову к тому времени исполнилось 53, Чернышеву — 58. На пенсию они еще не собирались. Почему же отставка после победы? То ли руководство решило сделать ставку на омоложение тренерского состава, то ли Тарасова и Чернышева наказали на ершистый характер, то ли они сами решили взять паузу, чтобы потом, после неудач преемников, снова триумфально возглавить советский хоккей. В любом случае эпоха Чернышева и Тарасова неожиданно завершилась.
Встреча команд ЧССР и СССР, 1972 год
Команду возглавил Всеволод Бобров — великий форвард и талантливейший тренер, открывший для мирового хоккея целую плеяду звезд. Его помощником стал Борис Кулагин, долгое время работавший «вторым» при Тарасове в ЦСКА. Им предстояло показать себя на чемпионате мира и Европы. И дебют оказался смазанным. Первенство проходило в Праге — и сборная ЧССР казалась сильнейшей. Девятилетняя гегемония советского хоккея прервалась. В решающем матче наша команда уступила хозяевам в равной борьбе — 2:3. И все-таки серебряные медали советские болельщики восприняли как провал.
Тем временем советские спортивные функционеры уже вели переговоры о серии матчей с профессионалами из НХЛ. Прямо в Праге, на чемпионате мира, представитель СССР в международной федерации хоккея Андрей Старовойтов и президент канадской любительской хоккейной ассоциации Джозеф Кричка подписали соглашение о Суперсерии. Четыре матча в Канаде, четыре — в Советском Союзе.
Денежные призы предполагались небольшие даже по тем временам. Пять тысяч долларов за каждый матч в Канаде и золотой перстень лучшему хоккеисту матча (его определяло жюри журналистов). Советский Союз согласился предоставить за каждый матч такую же сумму в рублях, а вместо перстней предложил вручать лучшим канадцам матрешек.
Кричка спросил: «А что мы будем делать с рублями?».
Старовойтов отшутился: «А вы обменяйте их в вашем посольстве. Уж там-то советские деньги наверняка пригодятся — хотя бы для шпионской работы». Дружный хохот канадцев означал, что они согласны.
В любом случае играть представители двух систем собирались не ради гонораров. Они понимали, что эти матчи войдут в историю хоккея и их рекламная отдача в сотни раз превосходила бюджет, обозначенный в договорах.
Кричка не был официальным представителем НХЛ, и Старовойтов считал, что канадцы выставят команду, в которой будут играть и любители, и профессионалы — примерно половина на половину. Но через несколько недель канадцы прислали состав своей сборной — и он сплошь состоял из главных звезд НХЛ. Встревоженный Старовойтов ринулся с этим списком к Боброву. Но великий спортсмен только улыбнулся: «Вот и очень хорошо. Таким о проиграть не стыдно. А выиграть — почетно».
Но советские болельщики, в том числе высокопоставленные, побаивались, что нашим элементарно не хватить опыта. Тем более что сборная перед решающими схватками лишилась лидера — лучшего нападающего Европы 31-летнего Анатолия Фирсова.
Многие европейские журналисты заранее называли этот турнир главным спортивным событием ХХ века. Правда, канадцы относились к советским соперникам скептически и утверждали, что эту команду олимпийских чемпионов звезды НХЛ обыграют «на одном коньке».
Суперсерия состоялась благодаря разрядке международной напряженности. Брежнев встречался с американскими президентами, Большой театр гастролировал в США, а знаменитые джазмены — в Советском Союзе. Да, это были самые мягкие времена холодной войны. Но канадские хоккеисты-миллионеры в тонкостях политики не разбирались. И судили о Советском Союзе главным образом по штампам западной пропаганды о «русской угрозе».
«Это был настоящий бой — капитализм против коммунизма. Знаете, как мы ненавидели проклятых коммунистов? Мы не имели права проигрывать. Я русских знать не хотел. Они выступали против нашего образа жизни, против частной собственности», — говорил лидер канадцев, Фил Эспозито. Для них это было важно — лечь костьми, но не уступить «коммунистам». Советским хоккеистам тоже говорили, что за ними стоит вся страна, но ненависти к канадцам они не испытывали.
И вот — 2 сентября 1972 года, первая игра двух сборных в переполненном монреальском дворце спорта «Форум». На трибунах в полном составе присутствовало канадское правительство во главе с Пьером Трюдо. Тренеры Всеволод Бобров и Гарри Синден вывели на лед свои команды. В Москве пробило 4 часа утра — и прямой трансляции не было. Матч показали на следующий день вечером, с комментарием Николая Озерова.
Конфликты начались с того, что канадцы, выстроившись перед матчем, отказались пожимать руки советским соперникам. Была такая добрая традиция в европейском спорте — пожимать руки друг другу перед боем. Но в НХЛ к таким жестам не привыкли. На следующих матчах канадцы уже без удивления пожимали руки советским хоккеистам. Только один Фрэнк Маховлич делал это без удовольствия.
Первые шесть минут подтвердили опасения советских болельщиков: сначала Эспозито открыл счет, потом родоначальники хоккея легко повели со счетом 2:0.
Однако с ответной шайбы спартаковца Евгения Зимина начался разгром канадцев. После финальной сирены профессионалы понуро укатили со льда — 3:7. Незабываемая победа сборной СССР, в которой особенно ярко проявили себя форварды Александр Якушев и Валерий Харламов, вратарь Владислав Третьяк.
Перстень лучшего игрока в тот вечер получил Харламов. Советские мастера превосходили «хваленых канадских профессионалов» (так их называл комментатор Николай Озеров) в скорости, игре в пас и технике неожиданного броска. Канадцы продемонстрировали преимущество в силовой борьбе, судьи относились к ним либерально, но и это не помогло.
После того матча Фрэнк Маховлич сказал в ярости: «Я готов поверить теперь во что угодно. После того, что русские сделали с нами в нашей игре здесь, в Канаде, боюсь, в спорте не осталось ничего святого. Если их кто-нибудь познакомит с американским футболом, они через два года разгромят “Далласских ковбоев” и выиграют первый приз».
Перед матчем канадский журналист Дик Беддос опубликовал запальчивые слова: «В победе профессионалов с крупным счетом я настолько уверен, что в противном случае обещаю публично съесть свою статью». Пришлось ему прилюдно накрошить газетный номер в русский борщ и съесть его — ложка за ложкой, в отеле, на глазах советских победителей. И на хоккейной площадке, и вокруг нее нарушать правила нельзя, а честь ценится выше желудка.
Суперсерия окончилась в Москве, 28 сентября. По победам верх в упорной борьбе одержала канадская сборная: 4−3, по голам — советская: 32−31. После этих матчей уже никто не сомневался: в мире существует как минимум две хоккейных супердержавы. И в Советском Союзе, и в Канаде об этом матче вспоминают не только в спортивных календарях, но и в учебниках истории.
Автор — заместитель главного редактора журнала «Историк» Арсений Замостьянов