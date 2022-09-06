Без России хоккей умирает? Зачем возвращают Кубок мира

Загибаем пальцы. Молодежный чемпионат мира был сначала отменен из-за COVID, а затем перенесен на конец лета. Получилось, что турнир из самого ожидаемого события года превратился в никому не нужную обузу (все равно даже помешанной на клюшке и шайбе Канаде). Посещаемость некоторых матчей была ниже 1000 человек, а финал с участием хозяев в Эдмонтоне не собрал аншлага.

Олимпиада так и не дождалась Александра Овечкина, Коннора Макдэвида или Виктора Хедмана, и за ее медали бились те, кто уже не тянет уровень НХЛ, и те, кто до него еще не дорос. Иные этапы Евротура получались живее и интереснее, а если сравнивать все это с зарубами, которые проходили у лыжников, фигуристов и биатлонистов, то за хоккей на Играх становится обидно. Претензий к самим хоккеистам нет — их позвали, они сыграли. Но представьте, если бы на олимпийские трассы вместо Александра Большунова, норвежца Йоханнеса Клебо и финна Йиво Нисканена вышли бы пятые-шестые номера своих стран, и это подавалось бы как соревнования лучших. То, чего стоит ждать четыре года.

Про весенний чемпионат мира и вспоминать не хочется. Мы надолго насмотрелись матчей с участием Италии, Франции, Дании, Великобритании, Норвегии, Австрии и Латвии, но:

Не увидели команду, которая наряду с канадцами завоевала больше всех золотых медалей в истории турнира; Вновь не дождались сильнейших игроков мира, и на этот раз не только из НХЛ, но и из второй по силе хоккейной лиги КХЛ. Из тех, кого можно считать суперзвездами, в Хельсинки было человека 3−4, не больше.

Спроецируйте это на любой другой вид спорта, и вам станет понятно, почему классический хоккей стремительно теряет в популярности. Последние турниры сборных с участием реально лучших прошли в Сочи-2014 и в Канаде-2016, а когда состоятся следующие, сказать сложно. ЧМ-2023 уже точно пройдет без России, Олимпиада-2026 в Италии вряд ли заинтересует НХЛ, которая не была в восторге от телерейтингов из Турина 20 лет назад.

Впрочем, есть шанс, что ждать придется не так долго. НХЛ рассказала о планах провести Кубок мира в 2024 году. Уже известно, что турнир пройдет в середине февраля, а не в сентябре, как раньше, и лига специально возьмет двухнедельную паузу, чтобы хоккеисты могли спокойно играть за свои национальные команды. Планируется участие 8−10 сборных, матчи пройдут как в Европе, так и в Северной Америке.

И хотя на данный момент, как заявил заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли, «существует неопределенность в том, сможет ли Россия представить свою команду на Кубке мира», надежда на то, что в турнире сыграют все сильнейшие, остается, и она велика. Кубок мира, как любят говорить ветераны отечественного хоккея, коммерческое соревнование, и в НХЛ всегда понимали и понимают сейчас, что своим потребителям нужно предлагать только лучший продукт.

Если ли смысл приостанавливать регулярный чемпионат ради турнира, в котором не будет самого надежного вратаря последних лет Андрея Василевского, самого результативного кубкового игрока 2020-х Никиты Кучерова, самого забивного нападающего лиги десятилетия Александра Овечкина и, возможно, самого многообещающего нападающего нового сезона Кирилла Капризова, а также многих-многих других? НХЛ это понимает, как понимает и то, какой интерес (рейтинг, прибыль) вызовут матчи с участием сборной России в существующей реальности. Чтобы решить вопрос с допуском команды до Кубка мира, у лиги еще есть время.