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12:55 (мск), источник: ТАСС

Конгресс IIHF рассмотрит вопрос о регламенте возвращения россиян на чемпионат мира

Конгресс организации состоится в конце сентября в турецком Белеке.

РоссияЧМ по хоккею: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 6 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Полугодовой конгресс Международной федерации хоккея (IIHF) рассмотрит вопрос о порядке возвращения сборных России и Белоруссии на чемпионате мира в случае утверждения такого допуска. Об этом ТАСС во вторник рассказал президент IIHF Люк Тардиф.

В понедельник президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк в эфире «Матч ТВ» сообщил о том, что, со слов Тардифа, сборная России, в случае возвращения на чемпионат мира, будет выступать в высшем дивизионе. В связи с рекомендацией Международного олимпийского комитета IIHF приняла решение не допускать российские и белорусские команды до соревнований под своей эгидой. Сборные России и Белоруссии пропустят чемпионаты мира следующего года во всех возрастных категориях.

«На данный момент никакого решения нет. Координационный комитет IIHF работает над различными сценариями относительно возвращения сборных России и Белоруссии, если оно состоится в следующем году или позже, — сказал Тардиф. — Все это будет представлено совету IIHF до полугодового конгресса в конце месяца. Решение будет принято во время конгресса».

Полугодовой конгресс IIHF пройдет в турецком Белеке с 29 сентября по 1 октября.

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