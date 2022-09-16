Стали известны подробности проведения Кубка мира по хоккею

Об этом в Twitter сообщает журналист ESPN Грег Вышински.

«Предварительный план состоит в том, чтобы провести мини-турнир в начале февраля для того, чтобы определить, какие две страны заменят сборные Европы и Северной Америки на Кубке мира», — передает Вышински слова заместителя комиссионера Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билла Дэйли.

Ранее 25 августа заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли высказался об участии сборной России в Кубке мира. Он заявил, что участие команды в турнире под вопросом из-за санкций Международной федерации хоккея (IIHF).

Кубок мира — международный турнир, который проводился трижды (в 1996, 2004 и 2016 году). Последний раз чемпионом стала сборная Канады.