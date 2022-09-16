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22:36 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В НХЛ признали необходимость участия сборной России в Кубке мира

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли заявил, что хотел бы найти вариант, при котором российские хоккеисты примут участие в Кубке мира.

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Источник: Reuters

Ранее НХЛ сообщила, что рассматривает возможность проведения Кубка мира в 2024 году. Дэйли отмечал, что лига планирует провести матчи в Северной Америке и Европе при участии восьми команд.

«Сейчас мы признаем ценность, которую Россия привносит в международные хоккейные турниры. Было бы очень обидно, если бы российские игроки, которые не сделали ничего плохого, не имели бы возможности участвовать в соревнованиях лучших из лучших. Мы хотели бы найти вариант, при котором этого не случится. Но реалии есть реалии. Нам придется принять решение, но не сегодня», — цитирует Дэйли Daily Faceoff.

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф ранее заявил, что IIHF не планирует допускать сборные России и Белоруссии к международным соревнованиям в предстоящем сезоне из-за ситуации на Украине. Кубок мира проводится не под эгидой IIHF, последний турнир состоялся в 2016 году, сборная России дошла до полуфинала, победу одержали канадцы.

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