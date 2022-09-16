В НХЛ признали необходимость участия сборной России в Кубке мира

Ранее НХЛ сообщила, что рассматривает возможность проведения Кубка мира в 2024 году. Дэйли отмечал, что лига планирует провести матчи в Северной Америке и Европе при участии восьми команд.

«Сейчас мы признаем ценность, которую Россия привносит в международные хоккейные турниры. Было бы очень обидно, если бы российские игроки, которые не сделали ничего плохого, не имели бы возможности участвовать в соревнованиях лучших из лучших. Мы хотели бы найти вариант, при котором этого не случится. Но реалии есть реалии. Нам придется принять решение, но не сегодня», — цитирует Дэйли Daily Faceoff.