Алексей Жамнов: На международных турнирах не хватает сборной России по хоккею

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов в интервью ТАСС рассказал о планах по подготовке национальной команды перед Кубком Первого канала, который пройдет в Москве в декабре, оценил старт сезона в КХЛ и не исключил, что может возглавить какой-нибудь клуб.

— Вы были на матче «Сочи», который, как и «Торпедо» со «Спартаком», ориентируется больше на молодежь. Насколько это в нынешних условиях является правильным решением?

— Думаю, на молодежь нужно ориентироваться больше, поскольку ребятам же надо давать шанс. Единственное, неправильно считать, что в 23−24 года ты еще молодой и перспективный. В 20−22 года ребята уже должны заявлять о себе, но есть много нюансов: доверяет ли тренер молодежи или нет, какие-то команды могут себе позволить иметь много молодых игроков. Вы сами это все прекрасно понимаете: все упирается в бюджет и связано с комплектацией команды. Еще раз говорю, что здесь много нюансов, ну, а так, конечно, хочется, чтобы молодежи давали шанс раскрыться. Сами поймите, если игрок молодой, не значит, что он будет играть стопроцентно, все зависит от него.

— Какое впечатление у вас оставил «Сочи» по игре?

— Я был только на матче с «Динамо» (гости выиграли у «Сочи» со счетом 4:2 — прим. ТАСС). У них был сильный соперник, ребята старались. Не могу сказать, что было очень сильное преимущество у «Динамо», но ясно, что там мастеров побольше. У «Сочи» были моменты, как и у «Динамо», просто им мастерства еще не хватает.

— Общались ли вы по теме сборной с главным тренером «Сочи» Андреем Назаровым?

— По этой теме нет. С Валерием Викторовичем [Каменским] мы были в «Сириусе», встречались с молодыми ребятами, смотрели тренировки. Много было и встреч, и совещаний, следили за тренировочным процессом. Мне понравилось, как все движется в «Сириусе». Были ребята из Новосибирска, команда из Барнаула, пообщались с мальчишками, тренерским штабом. Я думаю, что это очень интересный проект.

Посчастливилось мне также пообщаться с Еленой Чайковской (заслуженный тренер СССР по фигурному катанию — прим. ТАСС). Для ребят проводили тренировки по катанию, и она тоже присутствовала на них, подсказала очень много хороших вещей, поэтому это все тоже пошло на пользу.

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— На встрече попечителей фонда «Талант и успех» с президентом страны Валерий Каменский говорил об идее создания команды Молодежной хоккейной лиги на базе «Сириуса». Насколько это возможно?

— Все движется в этом направлении. Думаю, в дальнейшем там будет молодежная команда, так все складывается.

— Насколько она была бы конкурентоспособной в МХЛ?

— Ну, а почему бы и нет? Процесс запущен, я думаю, что люди серьезно отнесутся к нему, и я думаю, что команда там будет достойной.

— Если говорить о начале чемпионате КХЛ, насколько вас удивил провал «Авангарда»?

— Думаю, что у «Авангарда» хромает реализация моментов. Ясно, что никто не ожидал, что команда не выиграет ни одного матча. Но, я думаю, паниковать еще рано, сезон длинный. В моей истории было много команд, которые тяжело начинали, а потом становились обладателями того же Кубка Стэнли. Ясно, что надо делать выводы и двигаться дальше, но чего-то критического я не вижу. Думаю, что «Авангард» еще покажет себя.

— Переживаете ли вы за главного тренера команды Дмитрия Рябыкина?

— Конечно, переживаю, как и за любого тренера. Просто я Диму знаю хорошо. Я думаю, все равно после [Боба] Хартли (предыдущий главный тренер «Авангарда» — прим. ТАСС) в команде сделают выводы, и она в дальнейшем будет побеждать. А так переживаю, хотелось бы, чтобы у «Авангарда» был иной старт, чем сейчас.

— Не сомневаюсь, что вы следите и за «Спартаком» (Жамнов является советником председателя наблюдательного совета клуба — прим. ТАСС). Говорят, что команда показывает незрелищный хоккей, но она набирает очки.

— Наверное, так и есть. Да, не было такой зрелищной игры на домашней серии матчей, где я был. Но повторюсь, что это только начало сезона, и посмотрим, как дальше все будет.

— Общаетесь ли вы, как это было раньше, с тренерским штабом «Спартака»?

— Да, с главным тренером очень близко разговариваем по всем этим нюансам, в том числе и тактическим. Не все пока получается, и тренировочный процесс заключается в обучении. Ясно, когда ты сидишь сверху, то видно, что получается, что задумано тренерами. Это такой процесс, когда ты должен быть всегда в тонусе. А игроки должны понимать, что можно один матч выиграть, а потом не выполнять игровое задание, и все может пойти по-другому.

— Сейчас своей мощной игрой из всех команд выделяется СКА.

— Посмотрим, что будет дальше. Это начало сезона: одни хуже стартовали, другие лучше. Я думаю, дней через 15 будет понятней картина.

— Не могу не спросить про «Торпедо», которое под руководством Игоря Ларионова показывает яркую игру в атаке. Ощущается ли его доверие к молодежи? И возможно, вам было бы интересно посмотреть на матчи нижегородцев?

— Я видел игру «Торпедо» с «Металлургом». Вживую и по телевизору смотреть матчи — разные вещи, но видно, что команда показывает открытый хоккей, и надеюсь, она так же будет двигаться в этом направлении. То, что Игорь Ларионов работал с молодежной сборной, дает свои плоды. Он знает молодежь, доверяет ей. Надеюсь, что у него все получится, желаю ему только побед и удачи.

— Планируются ли до Кубка Первого канала у вас поездки на матчи в другие города?

— Я пока нахожусь в Москве, поскольку игр достаточно. Сейчас только сентябрь, я думаю, в октябре-ноябре будут поездки. Буду в регионах общаться с кандидатами в сборную, контактировать с тренерскими штабами клубов, спрашивать, кто в какой форме находится, чтобы двигаться дальше.

— Когда вы будете понимать, какой у вас будет состав к этому турниру, сколько фамилий планируете включить в него, будет ли он расширенным?

— Посмотрим. Во-первых, надо определиться с участниками турнира, когда будет все понятно. Пока рано об этом говорить, все будет зависеть от регламента Кубка, от чего и будем отталкиваться. А так поедут все, кто будет заслуживать места в сборной.

— Вы говорили, что хотите сохранить тренерский штаб, который был у вас на Кубке Первого канала и Олимпиаде.

— У меня есть предварительная договоренность с руководством федерации по тренерскому штабу. Надеюсь, что у меня в ближайшее время состоится встреча с руководством, на котором мы обсудим все нюансы по всем кандидатам, которые будут работать со мной.

— Возможно ли возвращение в команду Ильи Ковальчука (на Кубке Первого канала прошлого года и Олимпийских играх он был генменеджером сборной России — прим. ТАСС)?

— Он был в штабе, и, как я сказал, я рассчитываю, что весь тренерский штаб сохранится. Я его тоже имею в виду, недавно с ним общался, он тоже настроен на то, чтобы поработать в той же роли.

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— О вашем продлении контракта с Федерацией хоккея России говорилось в середине июля. Если честно, долго ли вы колебались над тем, чтобы принять предложение остаться в той же должности с учетом минимального количества соревнований для сборной?

— Да я не сильно колебался. У нас была договоренность еще до Олимпиады, что я продолжу работу после Игр со сборной.

— Вы говорили в свое время, что в чемпионате должно быть минимальное количество перерывов.

— Да, я считаю, что в этой ситуации это правильный шаг. Во-первых, нужно больше игр в КХЛ, для хоккеистов это лучше, чтобы иметь игровую практику, чем тренироваться. Плюс, пока нас не пускают на международные турниры и не разрешают другим командам с нами играть, остается только играть с белорусами. Насчет того, может ли с нами играть сборная Казахстана, — не знаю, разрешит ли ей международная федерация. Вы же видите, какая ситуация происходит в футболе, верно? Поэтому тяжело тут что-то предсказать. Поэтому, я думаю, было правильным решением увеличить количество игр в КХЛ.

— Готовы ли вы к тому, что Кубок Первого канала может быть единственным турниром для сборной в нынешнем сезоне?

— Мы пока готовимся к этому турниру, а как будет дальше, посмотрим.

— Нет ли у вас ощущения, что вам не хватает тренерской практики, не беспокоит ли это вас?

— Я все время со «Спартаком» по большому счету, ездил в Пересвет, смотрел летние тренировочные сборы. Поэтому мне работы хватает пока, а там посмотрим. Никто не знает заранее, как дальше жизнь сложится. Может, еще и встану на какой-нибудь мостик.

— Это с учетом, что обычно в октябре происходят первые тренерские отставки. То есть если к вам поступят предложения, то готовы ли вы их рассмотреть?

— Посмотрим.

— Вы ранее говорили, что занимаетесь сейчас со спартаковской академией. Когда можно ждать эффекта от ее работы?

— Нужно время, но у нас за прошедший сезон есть сдвиги. Мы идем потихоньку, шаг за шагом, делаем всякие новшества в плане подготовки игроков. Тут процесс небыстрый, за один год тяжело что-то исправить, но мы будем двигаться дальше. Из того, что мы сделали в прошедшем сезоне, надо извлечь позитив, чтобы двигаться дальше, а не стоять на месте. Поэтому я и ездил на сбор «Спартака» в Пересвет, смотрел, что там происходит. В прошлом сезоне я ездил в академию «Авангарда» в Омске, смотрел, что там у них. Поэтому у нас есть свое видение, что надо делать, чтобы наша академия давала выпускников и в «Спартаке» были свои воспитанники.

— Если вы следили за чемпионатом мира этой весной, насколько ощутимо было видно преимущество финнов? И, может, как раз не хватало на нем нашей сборной?

— Ясно, что на таких турнирах сборной России не хватает. Я более плотно смотрел матчи, начиная с плей-офф. Жалко, что нашей команды не было, но я надеюсь, что мы вернемся и будем бороться за золотые медали.

— Была информация, что сборная России может выступить на Кубке мира, но ФХР не будет к этому причастна, а команда будет целиком составлена из россиян, выступающих в НХЛ. Вы находитесь на связи со многими нашими хоккеистами за океаном, насколько это возможно, что они говорят об этом?