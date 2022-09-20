Россия нужна НХЛ на турнире сборных. Но не все страны будут согласны с ее участием

Кубок мира, который намечен на февраль 2024-го, событие неизбежное. Риторика первых лиц НХЛ, включая вице-президента Билла Дэйли, не оставляет сомнений. Этот турнир очень нужен лиге и ее главным звездам. Неслучайно лидер «Эдмонтона» Коннор Макдэвид обеими руками выступает за проведение. «НХЛ и хоккей в целом много упустили в части международных матчей с участием лучших, — приводит слова канадского нападающего The Score. — Нужно организовать такие соревнования как можно скорее».

Кубок мира-2016 вошел в историю как сомнительное мероприятие со скромной для такого города, как Торонто, аудиторией и небольшими в масштабах НХЛ доходами, запомнившись только бесшабашной игрой команды «Молодых звезд». При всем скепсисе и пессимистичных оценках событий шестилетней давности нельзя отрицать очевидного. Сейчас событие глобального масштаба с участием всех сильнейших остро нужно всем, включая Россию. Глупо спорить, что именно такие турниры продвигают индустрию и позволяют ей оставаться привлекательной в сравнении с другими дисциплинами. Зачастую уже не только спортивными.

Для Кубка мира НХЛ выбрала идеальные сроки. В феврале звезды будут находиться в хорошем тонусе, чего по определению не может быть в августе. Отправляться за тридевять земель и выходить на лед прямо из самолета тоже не придется. Это гарантирует высокий уровень конкуренции. Наконец, можно ожидать большой зрительский интерес как в Северной Америке, которой не придется смотреть хоккей по утрам, так и в Европе.

Самым непростым остается вопрос с нашей сборной. На фоне сложной международной обстановки рассчитывать на «зеленый свет» было бы очень наивно. «Мы признаем ценность, которую Россия привносит в международные хоккейные турниры, — процитировал Дэйли портал Dailyfaceoff. — Было бы очень обидно, если бы российские игроки, которые не сделали ничего плохого, не имели бы возможности участвовать в соревнованиях лучших из лучших».

Позиция НХЛ, где умеют считать деньги и максимально оградили звезд из РФ от политической повестки, очевидна. Лига сделает все, чтобы на Кубке мира выступили Овечкин, Василевский, Кучеров, Капризов и другие наши соотечественники. Понятно, что лига не может быть полностью независимой. Но в данном случае важен посыл. Россию очень хотят видеть на турнире и сделают для этого все возможное. Журналист ESPN Грег Вышински опередил события и дал свой вариант их развития. «Возможно, примут олимпийский вариант, при котором русские сыграют, но без флага и названия страны», — отметил он.

Даже у этого максимально компромиссного решения точно найдутся противники. Финские коллеги уже призывают руководство своей федерации устроить бойкот Кубку мира, если на нем в каком-то качестве будет представлена российская сборная. Это еще один прямой намек на то, что безболезненно осуществить процесс возвращения наших спортсменов сложно. Никаких гарантий на данный момент быть не может.

Хоккейная Россия заинтересована в благополучном разрешении ситуации с Кубком мира. Даже если ради этого придется пойти на определенные жертвы типа отсутствия функционеров из ФХР на самом турнире. Дело не только в результате. Прорыв спортивной блокады и возможность лицезреть своих лучших хоккеистов в одном розыгрыше со всеми сильнейшими уже станет достижением.