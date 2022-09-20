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13:06 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Россия нужна НХЛ на турнире сборных. Но не все страны будут согласны с ее участием

Кубок мира-2024 может вернуть нашу национальную команду на международную арену. В каком качестве она будет там представлена?

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Источник: РИА "Новости"

Кубок мира, который намечен на февраль 2024-го, событие неизбежное. Риторика первых лиц НХЛ, включая вице-президента Билла Дэйли, не оставляет сомнений. Этот турнир очень нужен лиге и ее главным звездам. Неслучайно лидер «Эдмонтона» Коннор Макдэвид обеими руками выступает за проведение. «НХЛ и хоккей в целом много упустили в части международных матчей с участием лучших, — приводит слова канадского нападающего The Score. — Нужно организовать такие соревнования как можно скорее».

Кубок мира-2016 вошел в историю как сомнительное мероприятие со скромной для такого города, как Торонто, аудиторией и небольшими в масштабах НХЛ доходами, запомнившись только бесшабашной игрой команды «Молодых звезд». При всем скепсисе и пессимистичных оценках событий шестилетней давности нельзя отрицать очевидного. Сейчас событие глобального масштаба с участием всех сильнейших остро нужно всем, включая Россию. Глупо спорить, что именно такие турниры продвигают индустрию и позволяют ей оставаться привлекательной в сравнении с другими дисциплинами. Зачастую уже не только спортивными.

Для Кубка мира НХЛ выбрала идеальные сроки. В феврале звезды будут находиться в хорошем тонусе, чего по определению не может быть в августе. Отправляться за тридевять земель и выходить на лед прямо из самолета тоже не придется. Это гарантирует высокий уровень конкуренции. Наконец, можно ожидать большой зрительский интерес как в Северной Америке, которой не придется смотреть хоккей по утрам, так и в Европе.

Источник: Reuters

Самым непростым остается вопрос с нашей сборной. На фоне сложной международной обстановки рассчитывать на «зеленый свет» было бы очень наивно. «Мы признаем ценность, которую Россия привносит в международные хоккейные турниры, — процитировал Дэйли портал Dailyfaceoff. — Было бы очень обидно, если бы российские игроки, которые не сделали ничего плохого, не имели бы возможности участвовать в соревнованиях лучших из лучших».

Позиция НХЛ, где умеют считать деньги и максимально оградили звезд из РФ от политической повестки, очевидна. Лига сделает все, чтобы на Кубке мира выступили Овечкин, Василевский, Кучеров, Капризов и другие наши соотечественники. Понятно, что лига не может быть полностью независимой. Но в данном случае важен посыл. Россию очень хотят видеть на турнире и сделают для этого все возможное. Журналист ESPN Грег Вышински опередил события и дал свой вариант их развития. «Возможно, примут олимпийский вариант, при котором русские сыграют, но без флага и названия страны», — отметил он.

Даже у этого максимально компромиссного решения точно найдутся противники. Финские коллеги уже призывают руководство своей федерации устроить бойкот Кубку мира, если на нем в каком-то качестве будет представлена российская сборная. Это еще один прямой намек на то, что безболезненно осуществить процесс возвращения наших спортсменов сложно. Никаких гарантий на данный момент быть не может.

Источник: Reuters

Хоккейная Россия заинтересована в благополучном разрешении ситуации с Кубком мира. Даже если ради этого придется пойти на определенные жертвы типа отсутствия функционеров из ФХР на самом турнире. Дело не только в результате. Прорыв спортивной блокады и возможность лицезреть своих лучших хоккеистов в одном розыгрыше со всеми сильнейшими уже станет достижением.

Михаил Зислис

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