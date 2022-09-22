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19:50 (мск), источник: Спорт-Экспресс

У России проблемы с центрами, у Канады — с вратарями. Какие составы привезут сборные на Кубок мира-2024?

«СЭ» собрал и оценил потенциальные ростеры всех возможных участников.

Дания
Канада
Россия
Словакия
Германия
Швейцария
Чехия
Финляндия
Швеция
США
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Источник: Спорт-Экспресс

До Кубка мира по хоккею-2024, возвращение которого этим летом анонсировал вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли, осталось чуть больше года. Вот только у лиги до сих пор нет утвержденного формата, четкого числа участников и ответа на вопрос, сыграют ли на турнире в каком-либо статусе хоккеисты из России.

Что известно уже сейчас? Например, лига окончательно определилась с конкретными датами. Если в 2016-м турнир проводился в сентябре, незадолго до старта североамериканского сезона, то в 2024-м трофей разыграют в феврале — то есть аккурат в середине регулярного чемпионата. Ясно и то, что НХЛ планирует не только заработать на своем продукте, но и засветиться на европейском рынке.

«Мы по-прежнему хотим провести один пул предварительного раунда в Европе и пул предварительного раунда в Северной Америке, а полуфинал и финал перенести в другой город Северной Америки. Я думаю, что этот шорт-лист будет охватывать более традиционные хоккейные рынки», — заявил Дэйли.

Но с окончательным составом участников у энхаэловских боссов до сих пор есть разночтения. Сейчас вице-комиссионер предлагает ориентироваться на прежнее число в восемь команд. При этом лига не планирует искусственно раздувать Кубок мира за счет сборных Европы и молодых звезд Северной Америки, а желает расширить географию за счет стран, никогда не принимавших в нем участие. Более того, параллельно с традиционным форматом НХЛ рассматривает вариант с добавлением еще двух команд и проведением квалификационного раунда перед плей-офф.

В связи с этим хоккейный отдел «СЭ» решил собрать и оценить потенциально сильнейшие составы всех возможных участников.

Сборная Дании

Источник: Спорт-Экспресс

Если НХЛ хочет реализовать первоначальный план и провести Кубок мира с 10 командами, то ей придется приглашать скромную, но отнюдь не беззвездную сборную Дании. У скандинавов есть неплохой вратарский тандем с первым номером «Каролины» Фредериком Андерсеном и двухметровым проспектом «Оттавы» Мадсом Сегором, симпатичное нападение с потенциально топовой тройкой Элерс — Эллер — Бьоркстранд. Но абсолютно непонятно, как датчане будут выживать с такой слабой и безликой обороной, если их бросить под условные североамериканские танки.

Сборная Словакии

Источник: Спорт-Экспресс

Словакия стремительно выбирается из ямы, в которую ее засосало около десяти лет назад, и делает все ради возвращения утерянных позиций. Сейчас местный конвейер по производству талантов под руководством легендарного Мирослава Шатана вновь возобновил свою работу и поставку классных игроков в НХЛ. Но как бы мы ни восхищались первым номером прошедшего драфта Юраем Слафковски и наследником Здено Хары Шимоном Немецом, назвать их готовыми звездами сложно будет даже через год, а качественных энхаэловцев у некогда великой хоккейной нации все еще не хватает, чтобы биться с убежавшими вперед швейцарцами и всегда находившимися на полшага впереди соседями из Чехии.

Тем не менее возможное участие Словакии в февральском турнире будет не только означать ее признание со стороны североамериканских функционеров частью хоккейной элиты, но и станет отличной возможностью обкатать новое поколение в рубке со всеми сильнейшими на случай возвращения в энхаэловский календарь зимней Олимпиады.

Сборная Германии

Источник: Спорт-Экспресс

Германия с каждым годом медленно, но верно рвется в мировую элиту. Пока немцы не способны ежегодно поставлять вундеркиндов в первый раунд драфта. Но действующего набора энхаэловцев во главе с Леоном Драйзайтлем и Тимом Штюцле вполне достаточно, чтобы на равных бодаться с чехами, швейцарцами, словаками, а также достойно кусаться с командами из топ-5.

Сразу у 12 игроков из потенциального состава команды Тони Седерхольма есть опыт игры в НХЛ, еще двое — Кай Виссманн и Доминик Бокк — пытаются пробиться в лучшую лигу мира. Поэтому появление «Бундестим» на Кубке мира будет более чем оправдано. Да и когда еще мы сможем увидеть Драйзайтля, Штюцле и Зайдера в одном звене, если Гэри Беттмэн не вернет энхаэловцев на Олимпийские игры? Тем более через год у них будут вполне достойные помощники в лице Джей-Джея Петерки и Лукаса Райхела, которые уже зажигают в АХЛ.

Сборная Швейцарии

Источник: Спорт-Экспресс

Сейчас не покидает ощущение, что некогда прогрессировавшие галопом швейцарцы в последнее время остановились в развитии и теперь топчутся на одном месте. За пятнадцать лет плодотворной работы страна часов и сыра успела подарить НХЛ обладателя «Норрис Трофи» Романа Йоси, элитного снайпера Тимо Майера и первого номера драфта-2019 Нико Хишира, а также с два десятка крепких середняков. Правда, выйти на промышленные стандарты финнов и шведов Швейцария никак не может.

Через год швейцарцы смогут собрать достаточно талантливую команду со сверкающей на бумаге тройкой Фиала — Хишир — Майер, крепкой обученной обороной и вполне себе мастеровитой атакой. Смущает лишь последний рубеж, на котором за десятилетие у крестоносцев не выросло ни одного по-настоящему сильного вратаря.

Сборная Чехии

Источник: Спорт-Экспресс

На Кубке мира в 2016-м Чехии удалось избежать лишения независимого статуса и позорного смешения со сборной Европы. Но с тех пор в чешском королевстве мало что поменялось в лучшую сторону. Из новых звезд за спиной у Пастрняка, Крейчи, Гертла и Ворачека появились лишь Мартин Нечас, Якуб Врана и еще совсем юный выпускник первого раунда Давид Иржичек, а не так давно местной федерации во главе с Алоисом Гадамчиком пришлось наступить на горло собственной исключительности и впервые в истории доверить сборную иностранцу.

Новая сборная Чехии в 2024-м не будет той предпенсионной, которую мы видели шесть лет назад в Торонто. Однако, похоже, Кари Ялонена ждет плюс-минус та же конфигурация: сомнительное вратарское трио, бедная оборонительная линейка и сносное, но не дотягивающее до грандов нападение.

Сборная Финляндии

Источник: Спорт-Экспресс

Если бы не разгул омикрона, то финны привезли бы на Олимпиаду в Пекин однозначно сильнейшую команду в своей истории. Впрочем, ничто не помешает Юкке Ялонену привезти практически тот же состав на перезапуск заокеанского продукта. У финнов есть и сколоченная на молодежном уровне связка Лайне — Ахо, и премиальная центральная ось с Александром Барковым и его стилистическим «младшим братом» Антоном Лунделлом, и универсалы типа Рупе Хинтца, Эрика Хаулы и Микаэля Гранлунда, и такие элитные вингеры, как Терявяйнен с Рантаненом.

Смущает только оборона, где у разыгрывающего защитника Миро Хейсканена будет реальная подмога только в виде крепкого универсала и его одноклубника Эсы Линделла и ставшего за последние пару лет посмешищем Расмуса Ристолайнена. Впрочем, главный тренер Суоми уже не раз показывал, что умеет работать с тем, что есть.

Сборная России

Источник: Спорт-Экспресс

Если бы Салтыкова-Щедрина разбудили через сто лет и спросили, какие две беды у сборной России по хоккею, то он бы ответил: защитники и центры. С первыми ситуация медленно, но меняется в положительную сторону. А вот со вторыми — по-прежнему настоящая катастрофа. Даже через год нашей команде придется рассчитывать на постаревшего и измученного травмами Евгения Малкина, а также молиться, чтобы никакие внешние обстоятельства не помешали сыграть Евгению Кузнецову. Впрочем, за ними — все та же зияющая и пугающая пустота, которая заставит вернуться с флангов Якова Тренина и Ивана Барбашева.

Зато все хорошо с вингерами и вратарями — здесь можно быть относительно спокойными. Проблема лишь в том, что до следующего олимпийского цикла у нападающих прогрессировать будут лишь Андрей Свечников, Кирилл Капризов, Павел Бучневич и работяга Валерий Ничушкин. А значит, через несколько лет нас может ждать довольно болезненная смена поколений.

Сборная Швеции

Источник: Спорт-Экспресс

У Швеции все по классике: практически эталонная сбалансированная оборона, глубокая линия атаки, в которой есть люди абсолютно для любых задач, и неплохое вратарское трио, в котором солировать должен Якоб Маркстрем. А главное достоинство шведов — то, что они могут не только на 80% сохранить свой сильнейший состав к Играм в Милане, но и безболезненно заменить парней типа Никласа Бэкстрема и Матиаса Экхольма. И, кажется, пик для этой команды может начаться именно в 2024 году.

Сборная США

Источник: Спорт-Экспресс

В отличие от Канады, сборная США не может собрать два относительно равных состава под турнир всех сильнейших. Но у американцев есть абсолютно все, чтобы через сезон забрать коммерческий трофей у кленового соседа. Много ли вы назовете сборных, у которых в запасе может оказаться Джек Айкел или неувядающий ветеран Джо Павелски?

Если потенциальных состав звездно-полосатых и можно описать одним словом, то пусть им будет «баланс» — игроков у будущего тренера Штатов хватит для решения всех задач и воплощения в жизнь любых тактических рисунков. Слабых мест у этой команды точно нет.

Сборная Канады

Источник: Спорт-Экспресс

Глядя на глубину сборной Канады, хочется кричать не то от восторга, не то от зависти. У кленовых, так и не сумевших в последние годы найти замену Кэри Прайсу и Марку-Андре Флери, по-прежнему есть проблемы с голкиперами. Но в остальных линиях у канадцев есть подбор, которого нет ни у одного другого соперника. О чем говорить, если даже Назема Кадри, Мэтта Барзала и Марка Шайфли из-за сумасшедшей очереди из центров придется двигать на фланг? Какая другая сборная может позволить себе прокатить мимо состава Джона Тавареса, Мэтта Дюшена, Бо Хорвата и Дрю Даути? Чтобы проиграть с таким ростером, нужно очень сильно постараться.

Бонус

Сборная молодых звезд Северной Америки

Источник: Спорт-Экспресс

Как бы Билл Дэйли ни открещивался от идеи вновь собрать команду из молодых североамериканцев, в случае недопуска сборной России и окончательного утверждения формата из десяти участников лига вполне может рассмотреть вариант с ее участием в качестве плана Б. И, памятуя, сколько крови на групповом этапе попили тинейджеры во главе с Макдэвидом шведам, россиянам и финнам в 2016-м, он может быть вполне жизнеспособен.

Вдобавок ко всему очевидно, что из-за роскошного подбора сборных США и Канады Кубок мира может лишиться таких дико талантливых, но еще сырых парней, как Джек Хьюз, Оуэн Пауэр и Тревор Зеграс. А ведь в их пиар и рекламу лига вкладывает немалые деньги. Почему бы лишний раз их не засветить на весь мир на турнире, где из-за статуса команды на них не будет колоссального давления?

Сборная Европы

Источник: Спорт-Экспресс

Вероятность возвращения сборной Европы, сенсационно дошедшей до финала в 2016-м, из-за расширения географии участников также сведена к нулю. Но посмотрите, каким бы конкурентоспособным мог бы получиться ее состав в 2024 году. Чем не достойный наследник искусственно созданного детища Мирослава Шатана и Ральфа Крюгера? И ведь не Франкенштейн, а вполне себе приятная глазу химера, с которой легко не было бы никому.

Источник: Спорт-Экспресс
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