ИИХФ определила принципы возвращения России на международную арену
Сегодня состоялся полугодовой Конгресс Международной федерации хоккея (ИИХФ), на котором стали известны принципы возвращения сборных России и Беларуси к международным соревнованиям.
Сегодня состоялся полугодовой Конгресс Международной федерации хоккея (ИИХФ), на котором стали известны принципы возвращения сборных России и Беларуси к международным соревнованиям.
По итогам Конгресса представители проголосовали «ЗА» внедрение этих принципов.