Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург
Нефтехимик
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
Северсталь
Хоккей. КХЛ
19:00
Витязь
Адмирал
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Торпедо
Хоккей. КХЛ
29.09
ЦСКА
Сибирь
13
Все события
Фоторепортажи
13Ирина Роднина — героиня для кино
19ЦСКА разгромил «Магнитку» в матче за Кубок Открытия
12:00 (мск), источник: Чемпионат.com

ИИХФ определила принципы возвращения России на международную арену

Сегодня состоялся полугодовой Конгресс Международной федерации хоккея (ИИХФ), на котором стали известны принципы возвращения сборных России и Беларуси к международным соревнованиям.

Наверх
Источник: Reuters

  1. Россия и Беларусь вернутся в свои дивизионы, в которых они были до отстранения.
  2. Дедлайн решения об участии России и Беларуси установлен в последнюю среду перед годовым Конгрессом ИИХФ, который проходит в мае.
  3. Все турниры различных категорий и дивизионов будут сыграны с максимальным количеством участников, все группы будут заполнены полностью.
  4. Повышение и понижение из дивизионов будут зависеть от возвращения России и Беларуси на международную арену. Если эти страны вернутся, то они займут места сборных, ушедших на понижение из высшего дивизиона. В противном случае всё останется как раньше.

По итогам Конгресса представители проголосовали «ЗА» внедрение этих принципов.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Патриот Чечни против патриота США. Нас ждёт самый политический бой в UFC?
«Это катастрофа». Комментарии на приговор экс-директору «Чертаново»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь