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13:17 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сборная России по хоккею вернется на ЧМ в 2024 году, считает Третьяк

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Федерация хоккея России (ФХР) ожидает возвращения сборных на международную арену в 2024 году и будет делать все для этого возможное, заявил глава организации Владислав Третьяк.

Россия
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Источник: РИА "Новости"

В пятницу конгресс Международной федерации хоккея (IIHF) принял решение, что сборные России вернутся в высший дивизион чемпионата мира после снятия отстранения от международных соревнований. За это решение высказались 98 членов организации, 10 — против, 11 воздержались.

«Большинство членов Международной федерации хоккея проголосовало за возвращение нашей команды. Для нас это не секрет, все мы знаем, как на самом деле в мире относятся к сборной России. Конечно, мы ждем, что нас вернут уже с 2024 года, будем делать для этого все возможное. Продолжаем работать в ежедневном режиме. Система сборных команд функционирует, как обычно. Наши тренеры, игроки и специалисты готовы принять участие в любом международном турнире хоть завтра», — сказал Третьяк, которого цитирует официальный сайт ФХР.

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