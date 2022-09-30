Сборная России по хоккею вернется на ЧМ в 2024 году, считает Третьяк

«Большинство членов Международной федерации хоккея проголосовало за возвращение нашей команды. Для нас это не секрет, все мы знаем, как на самом деле в мире относятся к сборной России. Конечно, мы ждем, что нас вернут уже с 2024 года, будем делать для этого все возможное. Продолжаем работать в ежедневном режиме. Система сборных команд функционирует, как обычно. Наши тренеры, игроки и специалисты готовы принять участие в любом международном турнире хоть завтра», — сказал Третьяк, которого цитирует официальный сайт ФХР.