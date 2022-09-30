Сборная Беларуси по хоккею после отстранения вернется в элитный дивизион чемпионата мира

На проходящем в турецком Белеке полугодовом конгрессе Международной федерации хоккея (IIHF) была представлена концепция возвращения сборных Беларуси и России к участию в системе чемпионатов мира. Согласно озвученному предложению, после принятия Советом IIHF соответствующего решения сборные обеих стран вернутся в категории и дивизионы, в которых они принимали участие до того момента, когда их участие в программе чемпионатов IIHF было «заморожено».
Таким образом, национальные сборные Беларуси и России по хоккею вернутся в систему не ранее мая 2023 года, но сохранят свои позиции. За данное решение проголосовали 98 из 119 делегатов конгресса.