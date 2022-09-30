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14:42 (мск), источник: Чемпионат.com

Разум побеждает! Сборная России вернётся сразу в элиту мирового хоккея

Главный вопрос — когда?

Россия
Наверх
Источник: AP 2022

Для отечественного хоккея сегодня важный день. В Турции состоялся полугодовой конгресс Международной федерации хоккея (ИИХФ), на котором стали известны принципы возвращения сборных России и Беларуси к международным соревнованиям.

  1. Россия и Беларусь вернутся в свои дивизионы, в которых они были до отстранения.
  2. Дедлайн решения об участии России и Беларуси установлен в последнюю среду перед годовым Конгрессом ИИХФ, который проходит в мае.
  3. Все турниры различных категорий и дивизионов будут сыграны с максимальным количеством участников, все группы будут заполнены полностью.
  4. Повышение и понижение из дивизионов будут зависеть от возвращения России и Беларуси на международную арену. Если эти страны вернутся, то они займут места сборных, ушедших на понижение из высшего дивизиона. В противном случае всё останется как раньше.

Источник: IIHF

Интересно, что по итогам конгресса за данное решение было отдано 98 из 119 возможных голосов членов ИИХФ. Таким образом, сборные России и Беларуси вернутся в систему не ранее, чем в мае 2023 года, но сохранят свои позиции.

В чём основная суть всего сказанного? Суть в том, что, когда с нас и белорусов снимут бан, Россия и Беларусь сразу же вернутся на свои места в элитном дивизионе. Это главное, что было принято и решено сегодня. Смогут ли эти сборные сыграть на грядущем чемпионате мира 2023 года? Точно нет. В нём наши сборные не примут участия. А вот по 2024 году всё будет зависеть от мировой ситуации. Но определённые позитивные подвижки в хоккейном плане всё же есть, что не может не радовать.

«Чтобы было понятно, это решение не означает возвращения сборных России и Беларуси к международным соревнованиям. Конгрессу нужно было принять это решение, чтобы члены Международной федерации хоккея поняли условия будущей реинтеграции этих стран в программу ИИХФ. Совет ИИХФ продолжит следить за спецоперацией на Украине», — заявил после заседания президент ИИХФ Люк Тардиф.

Специальный представитель ФХР по международным делам, консул совета ИИХФ Павел Буре также прокомментировал итоги конгресса международной федерации хоккея.

«Нами проделана большая работа в переговорах с ИИХФ. Приветствуем, что конгресс проголосовал за такое решение — определены принципы возвращения России на международную арену. Пока мы не знаем, когда состоится это возвращение, но мы видим, что нашу команду очень ждут назад», — заявил Буре.

Поделился своим мнением и президент ФХР Владислав Третьяк.

«Большинство членов международной федерации проголосовали за возвращение нашей команды. Для нас это не секрет, все мы знаем, как на самом деле в мире относятся к сборной России. Конечно, мы ждем, что нас вернут уже с 2024 года, будем делать для этого всё возможное. Продолжаем работать в ежедневном режиме. Система сборных команд функционирует как обычно. Наши тренеры, игроки, специалисты готовы принять участие в любом международном турнире хоть завтра», — сказал Третьяк.

Остаётся надеяться, что вся ситуация именно с полноценным возвращением сборных России и Беларуси на международную арену разрешится как можно скорее. Все мы уже заждались и очень хотим увидеть нашу сборную на крупных турнирах, а без сборной России они просто не имеют никакой ценности, ведь нарушается принцип спортивной конкуренции — главное, что только может быть. И это прекрасно понимают все наши соперники и другие федерации.

Павел Панышев

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