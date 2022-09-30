СМИ назвали страны, выступившие против возвращения России на ЧМ по хоккею

На конгрессе организации в Турции было решено вернуть сборную России в высший дивизион чемпионата мира, при этом точные даты будут определены позднее.

По информации «Спорт-Экспресса», в голосовании приняли участие 119 членов, из них 98 выбрали вариант за, 10 против. В число последних вошли прибалтийские государства, Великобритания и Украина.