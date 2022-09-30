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17:04 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ назвали страны, выступившие против возвращения России на ЧМ по хоккею

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Члены Международной федерации хоккея определили порядок возвращения сборной России в структуру чемпионата мира и на Олимпийские игры.

Россия
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Источник: Reuters

На конгрессе организации в Турции было решено вернуть сборную России в высший дивизион чемпионата мира, при этом точные даты будут определены позднее.

По информации «Спорт-Экспресса», в голосовании приняли участие 119 членов, из них 98 выбрали вариант за, 10 против. В число последних вошли прибалтийские государства, Великобритания и Украина.

Сборные России по хоккею всех возрастов в настоящее время не могут выступать на турнирах под эгидой международной федерации.

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