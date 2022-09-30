СМИ назвали страны, выступившие против возвращения России на ЧМ по хоккею
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Члены Международной федерации хоккея определили порядок возвращения сборной России в структуру чемпионата мира и на Олимпийские игры.
Россия
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Члены Международной федерации хоккея определили порядок возвращения сборной России в структуру чемпионата мира и на Олимпийские игры.
На конгрессе организации в Турции было решено вернуть сборную России в высший дивизион чемпионата мира, при этом точные даты будут определены позднее.
По информации «Спорт-Экспресса», в голосовании приняли участие 119 членов, из них 98 выбрали вариант за, 10 против. В число последних вошли прибалтийские государства, Великобритания и Украина.
Сборные России по хоккею всех возрастов в настоящее время не могут выступать на турнирах под эгидой международной федерации.