«Забота о безопасности игроков». В ИИХФ высказались об отстранении сборной России

«Совет директоров ИИХФ принял это решение, заботясь о безопасности и благополучии игроков, персонала, СМИ и зрителей, и это решение на сегодняшний день действует. ИИХФ будет следить за ситуацией в предстоящем сезоне, а статус участия стран будет рассмотрен во время ежегодного конгресса ИИХФ в мае 2023 года», — приводит слова Стайсса Expressen.