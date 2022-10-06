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Хоккей. Хоккей. МЧМ. Все результаты
11:27 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Отобранный у России МЧМ по хоккею отказались спонсировать в Канаде

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Компании Tim Hortons и Scotiabank отказались спонсировать мужские хоккейные программы Федерации хоккея Канады (Hockey Canada) в сезоне-2022/23 из-за сексуального скандала с участием членов молодежной национальной команды, сообщает Sportsnet.

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Источник: Reuters

Среди этих программ предстоящий молодежный чемпионат мира, который пройдет в Галифаксе и Монктоне. Турнир изначально должен был пройти с 26 декабря по 5 января 2023 года в Новосибирске и Омске, однако из-за ситуации на Украине совет Международной федерации хоккея (IIHF) лишил Россию права на проведение турнира.

Федерация хоккея Квебека также сообщила, что потеряла доверие к Hockey Canada и прекратила переводить денежные средства национальной федерации.

В мае TSN сообщал, что некая женщина 24 лет обратилась в апреле в Верховный суд Онтарио с иском, в котором утверждала, что в июне 2018 года неоднократно подвергалась сексуальному насилию в гостиничном номере. Ответчиками по делу были названы Hockey Canada, Канадская хоккейная лига (CHL), а также восемь неназванных игроков CHL, среди которых были члены молодежной сборной Канады 2018 года. Обвинения в адрес игроков тогда не были доказаны в суде, иск в итоге был отозван после соглашения между женщиной и Hockey Canada.

Hockey Canada в середине июля объявила о возобновлении расследования предполагаемого сексуального насилия со стороны бывших игроков молодежной сборной, а также принесла извинения за недостаточную реакцию на обвинения.

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