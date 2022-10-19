В НХЛ оценили шансы сборной России на участие в Кубке мира-2024

Его слова передает ESPN. Дэйли заявил, что принятие решения об участии сборной России в Кубке мира затруднено.

«Мы, конечно, слышали от некоторых стран, которые будут участвовать в Кубке мира, что они будут возражать против участия России. Мы рассматривали нейтральный статус сборной России как альтернативу. Однако, учитывая опасения других стран, не похоже, что это будет хорошим решением», — поделился он.

Ранее две страны выступили против приглашения сборной России на Кубок мира. В Швеции заявили о невозможности играть против россиян. В Финляндии призвали бойкотировать турнир в случае допуска российской команды.