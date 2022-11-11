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11 ноября, источник: Спорт РИА Новости

Кубок мира по хоккею перенесли на февраль 2025

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Кубок мира по хоккею перенесен с февраля 2024 на февраль 2025 года, говорится в заявлении на официальном сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: Спорт РИА Новости

Ранее канадский TSN сообщил, что Кубок мира по хоккею, изначально запланированный на февраль 2024 года, может быть перенесен на другие даты. По информации источника, заинтересованные стороны еще не приняли окончательного решения относительно участия в Кубке мира сборной России. Ранее заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли заявлял о возможном рассмотрении вопроса участия российских хоккеистов в Кубке мира.

«В последний год НХЛ и NHLPA (Ассоциация игроков НХЛ) работали над планами проведения следующего Кубка мира по хоккею, главного международного хоккейного турнира между лучшими из лучших, в феврале 2024 года. К сожалению, в нынешних условиях проведение Кубка мира по хоккею в это время не представляется возможным. Мы продолжаем планировать следующий Кубок мира по хоккею, надеемся, что он состоится в феврале 2025 года», — сказано в совместном заявлении НХЛ и NHLPA.

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф ранее заявил, что IIHF не планирует допускать сборные России и Белоруссии к международным соревнованиям в предстоящем сезоне из-за ситуации на Украине. Кубок мира проводится не под эгидой IIHF, последний турнир состоялся в 2016 году. На нем сборная России дошла до полуфинала, а победу одержали канадцы.

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