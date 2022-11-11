Кубок мира по хоккею перенесли на февраль 2025

Ранее канадский TSN сообщил, что Кубок мира по хоккею, изначально запланированный на февраль 2024 года, может быть перенесен на другие даты. По информации источника, заинтересованные стороны еще не приняли окончательного решения относительно участия в Кубке мира сборной России. Ранее заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли заявлял о возможном рассмотрении вопроса участия российских хоккеистов в Кубке мира.

«В последний год НХЛ и NHLPA (Ассоциация игроков НХЛ) работали над планами проведения следующего Кубка мира по хоккею, главного международного хоккейного турнира между лучшими из лучших, в феврале 2024 года. К сожалению, в нынешних условиях проведение Кубка мира по хоккею в это время не представляется возможным. Мы продолжаем планировать следующий Кубок мира по хоккею, надеемся, что он состоится в феврале 2025 года», — сказано в совместном заявлении НХЛ и NHLPA.