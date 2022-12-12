Мощным камбэком завершился матч сборной Казахстана на МЧМ по хоккею

Венгры во втором периоде обеспечили себе ощутимый задел, забросив две шайбы. На это казахстанцы ответили тремя голами в течение семи минуты в заключительном периоде. На 43-минуте отличился Динмухамед Кайыржан. Спустя две минуты счет сравнял Даниил Цыбин, а на 50-й минуте Кайыржан принес Казахстану победу.