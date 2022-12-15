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Хоккей. Хоккей. МЧМ. Все результаты
00:34 (мск), источник: Vesti.kz

Разгромом завершился матч сборной Казахстана на МЧМ по хоккею

Сборная Казахстана по хоккею провела третий матч на молодежном чемпионате мира в Норвегии в группе А первого дивизиона, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Казахстан U20
Дания U20
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Источник: КФХ

Матч против сверстников из Дании завершился убедительной победой казахстанцев со счетом 4:0. Заброшенными шайбами отметились Роман Ермак, Всеволод Логвин — дважды и Динмухамед Кайыржан.

Сборная Казахстана, стартовавшая с поражения от Франции — 0:2, и закончившая второй матч волевой победой над Венгрией — 3:2, как французы набрала шесть очков. А лидирует Норвегия, у которой девять баллов. В оставшихся матчах команда Александра Истомина сыграет со Словенией и норвежцами.

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