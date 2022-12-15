Разгромом завершился матч сборной Казахстана на МЧМ по хоккею

Сборная Казахстана, стартовавшая с поражения от Франции — 0:2, и закончившая второй матч волевой победой над Венгрией — 3:2, как французы набрала шесть очков. А лидирует Норвегия, у которой девять баллов. В оставшихся матчах команда Александра Истомина сыграет со Словенией и норвежцами.