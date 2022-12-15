«Надеемся, нас допустят до чемпионата мира». Сборная России по хоккею снова в деле

Источник: ФХР

Сегодня в Москве на «ЦСКА-Арене» состоялась открытая тренировка сборной России в преддверии Кубка Первого канала. Напомним, команда Алексея Жамнова сыграет на домашнем турнире со сборными Беларуси и Казахстана. Это единственная пауза в нынешнем регулярном чемпионате КХЛ.

Сочетания звеньев на льду выглядели следующим образом:

Вратари: Илья Коновалов, Никита Серебряков, Максим Дорожко.

Илья Коновалов, Никита Серебряков, Максим Дорожко. Первое звено: Максим Джиошвили — Илья Сафонов — Дмитрий Воронков, Владислав Провольнев — Александр Никишин.

Максим Джиошвили — Илья Сафонов — Дмитрий Воронков, Владислав Провольнев — Александр Никишин. Второе звено: Сергей Толчинский — Кирилл Семёнов — Арсений Грицюк, Семён Чистяков — Дамир Шарипзянов.

Сергей Толчинский — Кирилл Семёнов — Арсений Грицюк, Семён Чистяков — Дамир Шарипзянов. Третье звено: Константин Окулов — Михаил Григоренко — Максим Мамин, Григорий Дронов — Никита Нестеров.

Константин Окулов — Михаил Григоренко — Максим Мамин, Григорий Дронов — Никита Нестеров. Четвёртое звено: Владимир Ткачёв — Александр Кадейкин — Павел Карнаухов, Сергей Телегин — Александр Елесин.

Владимир Ткачёв — Александр Кадейкин — Павел Карнаухов, Сергей Телегин — Александр Елесин. Пятое звено: Ярослав Лихачёв — Михаил Воробьёв — Дмитрий Рашевский, Егор Яковлев — Егор Савиков.

Сразу после окончания занятия на вопросы журналистов ответил главный тренер российской команды Алексей Жамнов.

«Два раза по нулям точно не сыграем»

— Вы сыграете лучше футбольной сборной?

— Два раза по нулям точно не сыграем (смеётся).

— Как атмосфера в команде?

— Всё нормально, давно не виделись. Есть ребята, с которыми прошли Олимпийские игры. Есть молодёжь, которая в первый раз вызвана в сборную, она заслужила это своей игрой в КХЛ. Сплав опыта и молодости присутствует в сборной. Атмосфера хорошая, рабочая.

— Лично вы что хотите увидеть на турнире?

— Во-первых, показать хороший хоккей. То, что не получилось на Олимпийских играх. Показать тот хоккей, который у нас получился на Кубке Первого канала до Олимпиады. Порадовать болельщиков.

— Кто будет первым вратарём на матч с Казахстаном?

— Решение уже принято, завтра скажем.

— Не будет недооценки соперников?

— По большому счёту все будут говорить, что у нас слабые соперники. Но мы это игрокам донесли вчера на собрании, что мы должны настраиваться и показывать свой уровень хоккея. Поэтому мы больше будем концентрироваться на своей игре. С кем нам играть — это второстепенно.

«Даём шанс ребятам, когда их проверять?»

— Кто будет капитаном?

— Мы объявим это попозже, завтра точно. Мы уже определились, просто пока не афишируем. Мы должны это с ребятами обсудить.

— Не жалеете, что нет второй сборной U25? Была бы интрига.

— Я согласен, наверное, так бы оно и было. Но как есть, так есть.

— Из вратарей за два матча все ли получат игровое время?

— Я думаю, что двух вратарей мы задействуем.

— Пять человек выбыли из-за травм, но всё равно нет многих звёзд КХЛ: Войнова, Радулова, Шипачёва, Плотникова, Гусева…

— У многих ребят микротравмы. На самом деле, отказников не было. Тот же Радулов последние несколько матчей перед перерывом не выступал. Его не было на Матче звёзд. Приглашать ребят, которые не готовы на 100%… Ещё полсезона играть, мы тоже это учитывали, я разговаривал с каждым кандидатом. Плюс ходит грипп. У нас Мухамадуллин слёг буквально за два дня до прилёта сюда. Делали акцент на ребят помоложе, чтобы посмотреть, какое у нас будущее.

— Гончар следит за защитниками?

— Да, следит. Он здесь, прилетел уже давно.

— Третьяк говорил, что всех трёх вратарей вызвали авансом.

— Ребята здорово играют в КХЛ. Посмотрите на Серебрякова в «Адмирале». Разве он не заслужил вызова в сборную? Мы даём шанс таким ребятам, чтобы они раскрылись. А когда ещё их проверять? Это сборная, здесь другой уровень. Все наши вратари разъехались в НХЛ, чтобы вы понимали.

«Мы ориентировались и на этот турнир, и с перспективой на ближайшее будущее»

— Что можете сказать о Сергее Толчинском?

— Он довольно неплохо играет, хотя у него было тяжёлое начало сезона. Если посмотреть, то прогрессирует. Плюс у них есть взаимопонимание с Грицюком, мы это тоже учитывали. Семёнов, который до этого был в «Авангарде», а сейчас играет в «Ак Барсе», тоже с ним знаком. Есть «химия».

— Он в своё время не попал в олимпийскую заявку…

— То, что было тогда, и то, что сейчас, — две разные вещи. Он доказал своей игрой.

— Обычно на Кубке Первого канала мы смотрим команду с прицелом на чемпионат мира или Олимпиаду. На какой турнир вы ориентируетесь, собирая эту команду?

— Мы ориентировались и на этот турнир, и с перспективой на ближайшее будущее. Надеемся, что нас допустят до чемпионата мира. Повторюсь, по ряду причин мы не вызвали некоторых ребят.

Источник: ФХР

«Все мы надеемся и верим, что со временем рекорд Гретцки будет побит. И побит именно нашим российским хоккеистом»

— Вчера Александр Овечкин добрался до отметки в 800 голов в регулярных чемпионатах КХЛ. Поздравили его?

— Конечно, мы его поздравили, мы же переписываемся, созваниваемся.

— Что сказали ему?

— Молодец (смеётся). Вы же знаете, что из хоккеистов двух слов не вытащишь. Дождёмся теперь, когда очередной рекорд побьёт.

— Говорят, что он готов чуть ли не до 900 голов дойти…

— В этом сезоне? (смеётся).

— Нет, за ближайшие три года.

— Никто не даст конкретного ответа. Это непредсказуемая вещь. Это спорт, всё может произойти. Может подфартить, а может наоборот. Все мы надеемся и верим, что со временем рекорд Гретцки будет побит. И побит именно нашим российским хоккеистом. Это самое дорогое в нынешней политической ситуации. Я думаю, что это было бы очень сильно, конечно.

— Не жалеете, что не сыграли на Олимпиаде в Турине с Овечкиным из-за травмы?

— Жалею, потому что была бы четвёртая Олимпиада. Конечно, это поколение чуть другое, но мне посчастливилось и с Фетисовым, и со своим поколением, и с поколением помоложе, с тем же Ковальчуком.

— Знают ли ваши подопечные, что их главный тренер на двух Олимпиадах выходил в центре первого звена?

— Не знаю. Я думаю, что они сейчас все знают Кучерова, Овечкина и других.

«Сейчас Ковальчук как советник выступает»

— Чем занимается Илья Ковальчук?

— Он здесь, просто приболел, поэтому мы его абстрагировали от ребят, чтобы никто не заразился. Он простыл, а так Илья в штабе.

— Какие у него функции?

— Сейчас у нас нет генерального менеджера, нет такой необходимости. Сейчас он как советник выступает.

— Он не объявил о завершении карьеры.

— Ребят, это к нему, а не ко мне. Я о завершении своей давно объявил, а он — не знаю (смеётся). Я не вправе за него отвечать.