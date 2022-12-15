Казахстан выиграл третий матч подряд на МЧМ по хоккею

Встреча группы А первого дивизиона завершилась со счетом 4:2 в пользу казахстанцев, в составе которых отличились Роман Ермак (2-я минута, 25-я), Даниил Цыбин (18-я) и Всеволод Логвин (48-я).

Для команды Александра Истомина это была четвертая игра на турнире. Ранее она уступила Франции (0:2), после чего обыграла Венгрию (3:2) и Данию (4:0).