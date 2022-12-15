Текущие события
Хоккей. НХЛ
16.12
Бостон
Лос-Анджелес
Хоккей. НХЛ
16.12
Вашингтон
Даллас
Хоккей. НХЛ
16.12
Каролина
Сиэтл
Хоккей. НХЛ
16.12
Монреаль
Анахайм
Хоккей. НХЛ
16.12
Нью-Джерси
Филадельфия
Хоккей. НХЛ
16.12
Рейнджерс
Торонто
Хоккей. НХЛ
16.12
Тампа-Бэй
Коламбус
Хоккей. НХЛ
16.12
Флорида
Питтсбург
Хоккей. НХЛ
16.12
Виннипег
Нэшвилл
Хоккей. НХЛ
16.12
Чикаго
Вегас
Хоккей. НХЛ
16.12
Колорадо
Баффало
Хоккей. НХЛ
16.12
Эдмонтон
Сент-Луис
Все события
Хоккей. Хоккей. МЧМ. Последние результаты
21.08
Канада U20
Финляндия U20
ОТ
32
20.08
Швеция U20
Чехия U20
31
20.08
Швеция U20
Финляндия U20
01
19.08
Канада U20
Чехия U20
52
18.08
США U20
Чехия U20
24
18.08
Канада U20
Швейцария U20
63
17.08
Швеция U20
Латвия U20
21
17.08
Финляндия U20
Германия U20
52
Хоккей. Хоккей. МЧМ. Все результаты
21:26 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстан выиграл третий матч подряд на МЧМ по хоккею

Сборная Казахстана по хоккею (U-20) обыграла Словению на молодежном чемпионате мира в Норвегии, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Казахстан U20
Словения
Наверх

Встреча группы А первого дивизиона завершилась со счетом 4:2 в пользу казахстанцев, в составе которых отличились Роман Ермак (2-я минута, 25-я), Даниил Цыбин (18-я) и Всеволод Логвин (48-я).

Для команды Александра Истомина это была четвертая игра на турнире. Ранее она уступила Франции (0:2), после чего обыграла Венгрию (3:2) и Данию (4:0).

Следующую игру казахстанцы проведут с Норвегией 18 декабря. В этом матче определится победитель группы, который получит путевку в топ-дивизион.

О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь