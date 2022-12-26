Молодежный чемпионат мира по хоккею, который должен был пройти в России, стартует в Канаде

ТАСС, 26 декабря. Молодежный чемпионат мира по хоккею (среди игроков не старше 20 лет) третий раз подряд пройдет в Канаде. Изначально турнир, стартующий в понедельник, должен был пройти в Новосибирске и Омске, однако из-за санкций Международной федерации хоккея (IIHF) его перенесли в канадские Галифакс и Монктон.

Решение о проведении чемпионата мира в России было утверждено конгрессом IIHF в мае 2018 года в Копенгагене. Изначально турнир должен был проводить только Новосибирск. В конце 2018 года президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк во время рабочей поездки в Омск сообщил, что написал письмо Рене Фазелю, руководившему тогда международной федерацией, с просьбой позволить провести часть матчей турнира в Омске, финальная часть соревнований была запланирована в Новосибирске.

IIHF тогда одобрила просьбу ФХР, из-за проведения соревнований в регионах началось строительство новых арен. Однако 28 февраля 2022 года было объявлено, что в связи с событиями на Украине IIHF отстранила российские и белорусские команды от выступления на соревнованиях под своей эгидой и лишила Россию турнира. В международной федерации заявили, что это решение было принято в связи с опасениями по организации мер безопасности, свободы передвижения игроков, болельщиков и представителей СМИ. В начале июля IIHF объявила, что поданная на это решение апелляция ФХР была отклонена.

Из двух арен несостоявшегося в России турнира был воздвигнут только ледовый дворец в Омске. Его построили на месте снесенной «Арены-Омск», находившейся в аварийном состоянии. Новый дворец, названный «G-Drive — Ареной» по имени одного из спонсоров клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард», вмещает 12 тыс. зрителей и уже был признан одним из лучших в Европе. Его фундамент заложили в 2019 году, в эксплуатацию он был введен в сентябре, а первый матч чемпионата КХЛ между «Авангардом» и «Сибирью» на арене провели 1 октября.

Строительство арены в Новосибирске, которая должна вмещать 10,5 тыс. зрителей, также было начато в 2019 году, изначально его планировалось завершить осенью нынешнего года. Однако темпы строительства замедлились, на что еще в августе обратил внимание вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, сообщивший тогда об отставании на 78 дней. В октябре в аппарате вице-премьера сообщили, что отставание было связано с ошибками в проектной документации и нарушением логистики поставок материалов и комплектующих.

Чернышенко остался недоволен и тем, что регион запросил дополнительные средства из федерального бюджета в связи с конструктивными изменениями проекта. В правительстве области в ноябре сообщили, что ввести в эксплуатацию арену планируется до конца этого года, ее готовность оценивается в 98%.

Без Мичкова и Мирошниченко

Сборная России не сыграет на молодежном чемпионате мира уже второй раз подряд. В последний раз россияне выступали на турнире, который стартовал в декабре прошлого года в Эдмонтоне и Ред-Дире. Команда Сергея Зубова сыграла один матч, победив швейцарцев, но в следующей встрече со словаками россиянам присудили техническое поражение из-за заражения Матвея Мичкова и Данилы Юрова коронавирусом. Однако в тот же день IIHF объявила об остановке соревнований из-за большого числа зараженных игроков и отмененных встреч.

Турнир был сыгран заново с 9 по 20 августа в Эдмонтоне. Интерес к нему был невысоким: на групповом этапе игры в среднем посещало 1 360 человек, арена вмещает 18,6 тыс. зрителей. Вместе с плей-офф средняя посещаемость составила 1 989 человек.

Отсутствие россиян негативно сказалось на спортивной интриге турнира: на групповом этапе ее практически не было из-за высокой результативности канадцев и американцев в своих группах. Однако в плей-офф сборная США сенсационно проиграла чехам (2:4), которые в полуфинале уступили хозяевам турнира (2:5). В финале канадцы играли с финнами, которые оказали хозяевам достойное сопротивление, уступив лишь в овертайме (2:3).

Соревнованиям не хватало и не будет хватать таких хоккеистов, как Мичков, Юров, Иван Мирошниченко, Павел Минтюков. В следующем году конгресс IIHF должен решить, вернутся ли россияне на международные соревнования.

Регламент турнира

В группе А в Галифаксе сыграют команды Канады, Швеции, Чехии, Германии и Австрии, в группе В в Монктоне — сборные Финляндии, США, Швейцарии, Словакии и Латвии. Полуфиналы, игру за третье место и финал примет Галифакс. В плей-офф по итогам предварительного этапа выйдут по четыре команды из каждой группы. В четвертьфиналах сборные из группы А сыграют с командами из группы В.

Полуфинальные пары будут составлены на основе следующих показателей: место в группе, набранные очки на предварительной стадии, разница забитых и пропущенных шайб и количество заброшенных шайб на предварительной стадии, посев команды перед турниром. Занявшие пятые места в своих группах сборные сыграют между собой в серии до двух побед за право остаться в высшем дивизионе. Проигравший отправится в группу А первого дивизиона. Его победитель — команда Норвегии — выступит в элите в следующем году в шведском Гетеборге.

На групповом этапе за победу в основное время присуждается три очка, за победу в овертайме или серии буллитов — два балла, за проигрыш в овертайме или серии буллитов — одно очко. Овертаймы на групповой стадии играются пять минут, в плей-офф и матче за третье место — 10 минут. В случае ничьей исполняют штрафные броски.

В финале не будет серии буллитов — периоды овертайма, как и на взрослом чемпионате мира, будут длиться 20 минут (перерыв между периодами — 15 минут). Во всех овертаймах у команд в составе играют три полевых игрока и вратарь.

Звезды драфта-2022 и братья Капанены

Сборная Канады может выиграть свое 20-е золото в истории молодежных мировых первенств. Россияне побеждали четырежды, восемь раз выигрывала команда СССР, одна победа на счету сборной СНГ.

Канадцы являются фаворитами предстоящего чемпионата мира. Главная звезда команды и всего турнира — Коннор Бедар, который к своим 17 годам уже выиграл как юниорский, так и молодежный чемпионат мира. Год назад широко обсуждалось его соперничество с Мичковым, на предстоящем турнире из-за отсутствия россиянина канадец может сделать серьезную заявку на то, чтобы в следующем году стать первым номером драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Еще одной звездой у канадцев можно назвать Шейна Райта. 18-летний форвард был выбран на прошедшим драфте НХЛ под общим четвертым номером «Сиэтлом». Райт был в числе претендентов на первый выбор, однако его опередил талантливый словак Юрай Слафковский. В НХЛ Райт пока не закрепился: за «Сиэтл» он провел всего восемь матчей, в которых забил гол и отдал результативную передачу, а также сыграл пять поединков за фарм-клуб команды.

В последний раз в НХЛ Райт играл в начале декабря, но его умений и сил должно хватить на чемпионате мира. В товарищеском матче с командой Швейцарии (6:0) перед турниром Райт сделал дубль, в обоих голах ему ассистировал Бедар. В заключительном контрольном матче с финнами (5:3) Бедар также забросил две шайбы.