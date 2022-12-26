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26 декабря, источник: Спорт РИА Новости

Молодежная сборная Швейцарии по хоккею в овертайме обыграла финнов на ЧМ

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Сборная Швейцарии обыграла команду Финляндии в овертайме матча группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею, который проходит в Канаде.

Швейцария U20
Финляндия U20
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Источник: Twitter

Встреча группы B, матчи которой проходят в Монктоне, завершилась со счетом 3:2 (0:0, 1:1, 1:1, 1:0) в пользу швейцарцев. В составе победителей шайбы забросили Лоренцо Каноника (33-я минута), Джереми Джабола (45) и Аттилио Биаска (61). У финнов отличились Конста Капанен (23) и Калле Вайсанен (49).

Также в группе B выступают сборные Словакии, Латвии и США.

Турнир, который также принимает Галифакс, завершится 5 января 2023 года. Изначально соревнования должны были принять Новосибирск и Омск, однако из-за ситуации на Украине совет Международной федерации хоккея (IIHF) лишил Россию права на проведение молодежного чемпионата мира. Кроме того, сборные России и Белоруссии не сыграют на турнире из-за отстранения.

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