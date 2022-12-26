Молодежная сборная Швейцарии по хоккею в овертайме обыграла финнов на ЧМ

Встреча группы B, матчи которой проходят в Монктоне, завершилась со счетом 3:2 (0:0, 1:1, 1:1, 1:0) в пользу швейцарцев. В составе победителей шайбы забросили Лоренцо Каноника (33-я минута), Джереми Джабола (45) и Аттилио Биаска (61). У финнов отличились Конста Капанен (23) и Калле Вайсанен (49).

Турнир, который также принимает Галифакс, завершится 5 января 2023 года. Изначально соревнования должны были принять Новосибирск и Омск, однако из-за ситуации на Украине совет Международной федерации хоккея (IIHF) лишил Россию права на проведение молодежного чемпионата мира. Кроме того, сборные России и Белоруссии не сыграют на турнире из-за отстранения.