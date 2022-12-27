Сборная Швеции со счетом 11:0 разгромила австрийцев на МЧМ по хоккею

Встреча группы А, матчи которой проходят в Галифаксе, завершилась со счетом 11:0 (2:0, 6:0, 3:0) в пользу шведов. В составе победителей шайбы забросили Исак Росен (14-я и 21-я минуты), Филип Бюстедт (18, 45), Симон Робертссон (23), Милтон Оскарсон (28), Джонатан Леккеримаки (31), Лиам Огрен (33), Калле Оделиус (34), Фабиан Вагнер (43), Оскар Петтерссон (54). Также в группе А выступают сборные Канады, Чехии и Германии.

Турнир, который также принимает Монктон, завершится 5 января 2023 года. Изначально соревнования должны были принять Новосибирск и Омск, однако из-за ситуации на Украине совет Международной федерации хоккея (IIHF) лишил Россию права на проведение молодежного чемпионата мира. Кроме того, сборные России и Белоруссии не сыграют на турнире из-за отстранения.