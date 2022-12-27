Сборная США обыграла Латвию на МЧМ-2023

Счёт в матче был открыт на старте второго периода — отличился Джимми Сенграуд, выведя американцев вперёд. На 25-й минуте встречи усилиями Анри Равинскиса латыши смогли сравнять счёт, однако всего через пять минут Шон Беренс вновь вывел вперёд команду США. Ещё до конца второго периода латышам удалось вновь сравнять счёт усилиями Никса Фененко.