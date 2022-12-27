Сборная Чехии обыграла Канаду на старте МЧМ-2023

Счёт в матче был открыт уже на 10-й минуте игры — отличился канадец Шейн Райт. На 18-й минуте номинальные хозяева ответили заброшенной шайбой — точен был Давид Шпачек. А ещё через минуту Давид Моравец вывел чехов вперёд.

На первой минуте второй двадцатиминутки Станислав Свозил укрепил преимущество хозяев. Но спустя ещё минуту отставание до минимума сократил Коннор Бедард. Ему, кстати, ассистировал Райт, который забил за канадцев первый гол.