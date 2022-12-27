Суперсенсация на молодежном ЧМ без России. Звездная Канада с игроками НХЛ облажалась, получив 5 шайб от Чехии

26 декабря в канадских городах Галифакс и Монктон стартовал молодежный чемпионат мира по хоккею. Этот зимний турнир, как и предыдущий, перенесенный на август, проходит без участия сборной России (до этого выступала команда СССР). Но даже без российской команды на нем происходит много интересного. В первый же игровой день случилась громкая сенсация — Канада проиграла сборной Чехии со счетом 2:5.

Хозяева МЧМ, как и всегда, собрали звездный состав. Почти все игроки выбраны на драфте, а те, кто нет, выходят на драфт только в этом году и обязательно будут в топе. Это самая опытная сборная чемпионата мира. У команды «Кленовых листьев» три игрока в этом сезоне выступали в НХЛ, но никто из них точно не захочет вспоминать эту игру.

Чехи забросили три шайбы во втором периоде и впервые с 2013 года обыграли канадцев на молодежном первенстве (до этого было восемь поражений подряд). Главным героем встречи стал вратарь Томаш Суханек, отразивший 36 из 38 бросков. А он ведь даже не драфтован, хотя ему уже 19 лет. Только один Коннор Бедард нанес 11 (!) бросков по его воротам. Будущий первый номер драфта отметился заброшенной шайбой, но только одной. Была у него попытка исполнить лакросс, которым известен Андрей Свечников, но не вышло. На протяжении всего матча 18-летний форвард был очень заметен. Ему удавались проходы через центр, обыгрыш соперника и многое другое. Бедарда называют приемником Макдэвида, и не сомневаются, что он станет настоящей суперзвездой. Еще одна шайбу канадцев забросил Шейн Райт, у которого не очень-то получается заиграть в «Сиэтле». Адам Фантилли, который претендует на второй номер драфта-2023, в этой встрече провалился. Много ошибался, попал под мощный силовой и позволил себя обыграть.

На лед его уронил Станислав Свозил, который забил Канаде в этой встрече. 19-летний чех выступает за «Реджину» в WHL вместе с Бедардом. Играет, кстати, очень результативно. В нынешнем сезоне набрал уже 37 (5+32) очков в 28 встречах. По именам у Чехии команда серьезно уступает канадцам, правда, аутсайдерами их не назовешь. Перед началом МЧМ многие североамериканские эксперты говорили, что чехи являются претендентами на медали, поколение у них растет хорошее. В тройку на турнире они не попадали аж с 2005 года, на прошлом первенстве остались четвертыми.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/rwB884pNUig" title="Czechia vs. Canada - 2023 World Juniors Highlights" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Игра запомнилась большим количеством ошибок канадцев, два гола из пяти хозяева турнира пропустили дальними бросками. В матче было много силовых и много удалений. Но чехи, несмотря на то, что уступили по броскам (27−38), заслужили победу, они были лучшей командой на льду. Для «Кленовых листьев» первая игра стала холодным душем. В августе на перенесенном МЧМ-2022 они одержали победу, сейчас от них также ждут только золото. По первой встрече выводы делать рано, да и формат турнира позволяет допустить одну осечку в группе. У канадцев на каждом турнире случается один неудачный матч, после которого делаются выводы и приходят победы. Но все-таки будет интересно понаблюдать, как соперники будут бросать вызов звездной команде, хоккеистам которой уже повесили золотые медали на шеи.