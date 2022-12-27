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Хоккей. Хоккей. МЧМ. Все результаты
21:43 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сборная Финляндии обыграла команду Словакии в матче МЧМ

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Сборная Финляндии обыграла команду Словакии в матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею, который проходит в Канаде.

Финляндия U20
Словакия U20
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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча группы B, матчи которой проходят в Монктоне, завершилась со счетом 5:2 (1:1, 3:0, 1:1) в пользу финских хоккеистов. В составе победителей отличились Сами Пяйвяаринта (9-я минута), Йоаким Кемелл (24), Оливер Капанен (28), Яни Найман (34), Брэд Ламберт (46). У команды Словакии дубль оформил Петер Репцик (20, 44).

Также в группе B выступают сборные Швейцарии, Латвии и США.

Турнир, который также принимает Галифакс, завершится 5 января 2023 года. Изначально соревнования должны были принять Новосибирск и Омск, однако из-за ситуации на Украине совет Международной федерации хоккея (IIHF) лишил Россию права на проведение молодежного чемпионата мира. Кроме того, сборные России и Белоруссии не сыграют на турнире из-за отстранения.

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