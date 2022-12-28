Сборная Швеции победила команду Германии на молодежном чемпионате мира

Встреча группы А, матчи которой проходят в Галифаксе, завершилась со счетом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) в пользу шведских хоккеистов, у которых отличился Адам Энгстрём (20-я минута). Команда Швеции одержала вторую победу на турнире и возглавляет таблицу группы.

Турнир, который также принимает Монктон, завершится 5 января 2023 года. Изначально соревнования должны были принять Новосибирск и Омск, однако из-за ситуации на Украине совет Международной федерации хоккея (IIHF) лишил Россию права на проведение молодежного чемпионата мира. Кроме того, сборные России и Белоруссии не выступают на турнире из-за отстранения.