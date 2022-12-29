Сборная США проиграла Словакии на МЧМ-2023
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Хоккеисты сборной США проиграли команде Словакии в матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею, который проходит в Канаде.
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Хоккеисты сборной США проиграли команде Словакии в матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею, который проходит в Канаде.
Встреча группы B, матчи которой проходят в Монктоне, завершилась со счетом 6:3 (1:2, 3:0, 2:1) в пользу словаков. В составе победителей шайбы забросили Либор Немец (3-я минута), Далибор Дворски (31), Роберт Бачо (32), Филип Мешар (34), Петер Репчик (51) и Алекс Чьерник (59). У американцев забили Тайлер Буше (5, 56) и Гэвин Бриндли (7).
После двух туров команды США и Словакии имеют в своем активе по три очка. Лидерами группы B остаются сборные Швейцарии и Финляндии, набравшие по четыре балла. Последнее место занимают латвийцы (1).
Турнир, который также принимает Галифакс, завершится 5 января 2023 года. Изначально соревнования должны были принять Новосибирск и Омск, однако из-за ситуации на Украине совет Международной федерации хоккея (IIHF) лишил Россию права на проведение молодежного чемпионата мира. Кроме того, сборные России и Белоруссии не выступают на турнире из-за отстранения.