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09:32 (мск), источник: Sport24

Сборная Канады забросила 11 шайб в ворота Германии на МЧМ-2023

Состоялся матч группового этапа молодежного чемпионата мира (до 20 лет), в котором сборная Канады нанесла поражение Германии.

Канада U20
Германия U20
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Источник: Reuters

Встреча завершилась разгромной победой канадцев со счетом 11:2. По хет-трику в составе «кленовых листьев» оформили Дилан Гюнтер и Коннор Бедард.

В турнирной таблице группы А Канада занимает 3-е место, набрав 3 очка после 2 матчей. Германия идет 4-й: 0 очков.

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