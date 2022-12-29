Сборная Канады забросила 11 шайб в ворота Германии на МЧМ-2023
Состоялся матч группового этапа молодежного чемпионата мира (до 20 лет), в котором сборная Канады нанесла поражение Германии.
Канада U20
Германия U20
Состоялся матч группового этапа молодежного чемпионата мира (до 20 лет), в котором сборная Канады нанесла поражение Германии.
Встреча завершилась разгромной победой канадцев со счетом 11:2. По хет-трику в составе «кленовых листьев» оформили Дилан Гюнтер и Коннор Бедард.
В турнирной таблице группы А Канада занимает 3-е место, набрав 3 очка после 2 матчей. Германия идет 4-й: 0 очков.