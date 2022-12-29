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13:55 (мск), источник: Vesti.kz

Скандал в сборной Казахстана по хоккею: кого еще могут лишить гражданства

Уроженца России Дмитрия Шевченко, выступавшего за национальную сборную Казахстана по хоккею, лишили казахстанского гражданства, а Tengri Sport собрал еще несколько кандидатов «в зону риска».

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Источник: Reuters

27-летнего форварда разоблачили после обращения болельщиков, а официальный сайт КХЛ оперативно сменил форварду гражданство. В наш список попали восемь хоккеистов, чья история похожа на спортивный путь Шевченко.

Алексей Маклюков

29-летний воспитанник хоккейной школы Воскресенска заявил о себе в КХЛ, выступая за казахстанский «Барыс». Маклюков несколько лет играл за сборную Казахстана, но на официальном сайте турнира числится как россиянин.

Кертис Волк

Форвард из Канады за несколько сезонов стал лидером «Барыса», а затем получил приглашение в сборную Казахстана. 29-летний форвард закрепился в составе «Автомобилиста» из Екатеринбурга, а казахстанский паспорт дает ему возможность обойти лимит на легионеров в КХЛ.

Джесси Блэкер

Воспитанник канадского хоккея, которого «Барыс» нашел в китайском «Куньлуне». Техничный защитник стал одним из самых опасных игроков в столичной команде, а затем получил казахстанский паспорт. Как и Волк, не считается легионером в КХЛ из-за гражданства.

Даррен Диц

Экс-звезда «Барыса» перебрался в московский ЦСКА и оказался в выгодных условиях, как Волк с Блэкером. Легионером не считается, но достаточно квалифицирован, чтобы бороться за место в составе фаворита КХЛ.

Дмитрий Гурков

Воспитанник российской школы хоккея всю карьеру в КХЛ провел в «Барысе». Как и некоторые другие участники нашего списка, 26-летний форвард дорос до состава сборной Казахстана.

Егор Петухов

Повторение истории Гуркова. За несколько сезонов из игрока ротации дошел до лидера команды. В текущем сезоне КХЛ побил личный рекорд в лиге — забил 13 голов (ранее забивал строго по 4).

Виктор Сведберг

Двухметровый швед являлся заметной фигурой в «Барысе», а затем стал казахстанцем. После столичного клуба Сведберг выступал за ЦСКА, а новый сезон начал в «Авангарде».

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