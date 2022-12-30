Сборная Канады одержала вторую подряд победу с 11 заброшенными шайбами на МЧМ-2023

Сборная Австрии встречалась со сборной Канады. Победу одержали канадцы со счётом 11:0.

Первый гол канадцы забили только на 15-й минуте первого периода — точен был Дилан Гюнтер. Спустя минуту Зак Дин удвоил преимущество. На 19-й минуте забил Шейн Райт.

<iframe title="vimeo-player" src="https://player.vimeo.com/video/785125385?h=4f51f6f400" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

На 23-й минуте Джошуа Руа увеличил преимущество канадцев. Спустя минуту счёт 0:5 сделал Коннор Бедард. На 26-й минуте забил Нолан Аллан, а на 35-й — Логан Стэнковен.