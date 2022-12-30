Сборная Канады одержала вторую подряд победу с 11 заброшенными шайбами на МЧМ-2023
В Галифаксе (Канада) на стадионе «Скотиабанк-центр» завершился матч в рамках предварительного раунда молодёжного чемпионата мира 2023 года.
Канада U20
Австрия U20
В Галифаксе (Канада) на стадионе «Скотиабанк-центр» завершился матч в рамках предварительного раунда молодёжного чемпионата мира 2023 года.
Сборная Австрии встречалась со сборной Канады. Победу одержали канадцы со счётом 11:0.
Первый гол канадцы забили только на 15-й минуте первого периода — точен был Дилан Гюнтер. Спустя минуту Зак Дин удвоил преимущество. На 19-й минуте забил Шейн Райт.
На 23-й минуте Джошуа Руа увеличил преимущество канадцев. Спустя минуту счёт 0:5 сделал Коннор Бедард. На 26-й минуте забил Нолан Аллан, а на 35-й — Логан Стэнковен.
На 43-й минуте отличился Адам Фантилли. На 52-й забил Натан Гоше. На 53-й минуте Бедарду удалось оформить дубль, а итоговый счёт установил Тайсон Хайндс (58-я минута).