Сборная Германии по хоккею вышла в четвертьфинал молодежного ЧМ
Сборная Германии обыграла команду Австрии в матче группового этапа молодежного чемпионата мира в Канаде.
Сборная Германии обыграла команду Австрии в матче группового этапа молодежного чемпионата мира в Канаде.
Встреча группы А, матчи которой проходят в Галифаксе, завершилась победой немцев со счетом 4:2 (1:0, 3:1, 0:1). У победителей шайбы забросили Филипп Кренинг (19-я минута), Леон ван дер Линде (22), Томас Хайгль (27) и Роман Кехтер (37). В составе проигравшей команды отличились Ян Шерцер (30) и Йонас Добниг (46).
Сборная Германии стала последней командой группы А, вышедшей в четвертьфинал турнира. Немцы набрали в трех матчах три очка и располагаются на четвертом месте. Австрийцы стали пятыми и завершили выступление на турнире, уступив во всех четырех встречах. Лидирует сборная Швеции (8 очков), вторыми идут чехи (7), третьими — канадцы (6).
Турнир, который также принимает Монктон, завершится 5 января 2023 года. Изначально соревнования должны были принять Новосибирск и Омск, однако из-за ситуации на Украине совет Международной федерации хоккея (IIHF) лишил Россию права на проведение молодежного чемпионата мира. Кроме того, сборные России и Белоруссии не выступают на турнире из-за отстранения.