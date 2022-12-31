Сборная Германии по хоккею вышла в четвертьфинал молодежного ЧМ

Встреча группы А, матчи которой проходят в Галифаксе, завершилась победой немцев со счетом 4:2 (1:0, 3:1, 0:1). У победителей шайбы забросили Филипп Кренинг (19-я минута), Леон ван дер Линде (22), Томас Хайгль (27) и Роман Кехтер (37). В составе проигравшей команды отличились Ян Шерцер (30) и Йонас Добниг (46).

Сборная Германии стала последней командой группы А, вышедшей в четвертьфинал турнира. Немцы набрали в трех матчах три очка и располагаются на четвертом месте. Австрийцы стали пятыми и завершили выступление на турнире, уступив во всех четырех встречах. Лидирует сборная Швеции (8 очков), вторыми идут чехи (7), третьими — канадцы (6).