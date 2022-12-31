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Хоккей. Хоккей. МЧМ. Все результаты
11:01 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сборная Германии по хоккею вышла в четвертьфинал молодежного ЧМ

Сборная Германии обыграла команду Австрии в матче группового этапа молодежного чемпионата мира в Канаде.

Германия U20
Австрия U20
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Источник: IIHF

Встреча группы А, матчи которой проходят в Галифаксе, завершилась победой немцев со счетом 4:2 (1:0, 3:1, 0:1). У победителей шайбы забросили Филипп Кренинг (19-я минута), Леон ван дер Линде (22), Томас Хайгль (27) и Роман Кехтер (37). В составе проигравшей команды отличились Ян Шерцер (30) и Йонас Добниг (46).

Сборная Германии стала последней командой группы А, вышедшей в четвертьфинал турнира. Немцы набрали в трех матчах три очка и располагаются на четвертом месте. Австрийцы стали пятыми и завершили выступление на турнире, уступив во всех четырех встречах. Лидирует сборная Швеции (8 очков), вторыми идут чехи (7), третьими — канадцы (6).

Турнир, который также принимает Монктон, завершится 5 января 2023 года. Изначально соревнования должны были принять Новосибирск и Омск, однако из-за ситуации на Украине совет Международной федерации хоккея (IIHF) лишил Россию права на проведение молодежного чемпионата мира. Кроме того, сборные России и Белоруссии не выступают на турнире из-за отстранения.

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