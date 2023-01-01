Коннор Бедард повторил рекорд сборной Канады по очкам на одном МЧМ

В составе победителей дубль сумел оформить Бреннан Отман, ещё по шайбе забросили Джошуа Руа, Тайсон Хайндс и Кевин Корчински. Ассистентский покер на свой счёт записал главный фаворит драфта НХЛ Коннор Бедард, который достиг отметки в 18 (6+12) очков в четырёх матчах на МЧМ-2023.

Он повторил канадский рекорд по очкам за один турнир, установленный Дэйлом Маккортом в 1977 году и повторенный Брэйденом Шенном в 2011 году (у обоих было по 18 очков в 7 играх). При этом Бедард — единственный, кому это удалось в 17 лет.