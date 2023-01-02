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2 января, источник: Спорт РИА Новости

Сборная Швеции обыграла финнов и стала первым полуфиналистом МЧМ

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Сборная Швеции обыграла команду Финляндии в четвертьфинальном матче молодежного чемпионата мира по хоккею в Канаде.

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Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в Монктоне, завершилась со счетом 3:2 (1:1, 0:0, 2:1) в пользу шведов. В составе победителей дубль оформил Лео Карлссон (17-я и 57-я минуты), еще одну шайбу забросил Виктор Штьернборг (59). У финнов отличились Оливер Капанен (4) и Нико Хуухтанен (44).

Соперник шведов по полуфиналу станет известен позднее.

Турнир завершится 5 января 2023 года. Изначально соревнования должны были принять Новосибирск и Омск, однако из-за ситуации на Украине совет Международной федерации хоккея (IIHF) лишил Россию права на проведение молодежного чемпионата мира. Кроме того, сборные России и Белоруссии не выступают на турнире из-за отстранения.

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