Сборная Швеции обыграла финнов и стала первым полуфиналистом МЧМ

Встреча, прошедшая в Монктоне, завершилась со счетом 3:2 (1:1, 0:0, 2:1) в пользу шведов. В составе победителей дубль оформил Лео Карлссон (17-я и 57-я минуты), еще одну шайбу забросил Виктор Штьернборг (59). У финнов отличились Оливер Капанен (4) и Нико Хуухтанен (44).

Турнир завершится 5 января 2023 года. Изначально соревнования должны были принять Новосибирск и Омск, однако из-за ситуации на Украине совет Международной федерации хоккея (IIHF) лишил Россию права на проведение молодежного чемпионата мира. Кроме того, сборные России и Белоруссии не выступают на турнире из-за отстранения.