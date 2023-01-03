Унижение Германии и главный шедевр турнира от канадского гения. Итоги ¼ финала МЧМ

На молодёжном чемпионате мира по хоккею — 2023 состоялись четвертьфинальные матчи, «Чемпионат» подводит их итоги.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/RU6V1zflrps" title="Finland vs. Sweden - 2023 World Juniors Highlights" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В первом же четвертьфинале разыгралась одна из главных драм турнира. Финны под руководством хорошо известного российскому болельщику Томи Лямся начали за здравие и буквально задавили оппонента, но подавляющее преимущество вылилось всего в один гол, а вторым броском за период шведы нивелировали и его.

Финны смотрелись предпочтительнее на протяжении всего матча, в третьем периоде вновь вышли вперёд, но последние минуты стали для них фиаско. Сначала они позволили шведам сравнять счёт, а за минуту до конца пропустили решающую шайбу, играя в большинстве.

«Почти весь матч игра была в наших руках. В последние три с половиной минуты мы сделали несколько ошибок, плюс не везло. Соперник забил дважды, и наш турнир окончен. Это очень тяжело», — сказал Лямся.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/8RuDCXpijJ0" title="Czechia vs Switzerland - 2023 World Juniors Highlights" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Чехия на этом турнире играет просто бесподобно и если разбивает соперника, то в пух и прах. По такому сценарию прошёл и матч со Швейцарией. Гол Луи Робена в первой же смене — единственное, чем смогла похвастаться команда Марко Байера в этом четвертьфинале. Дальше балом заправляли чехи. Они ответили через две с половиной минуты и уже к первому перерыву вели в две шайбы. Особенно им удался второй период, который они выиграли со счётом 4:0. Абсолютное доминирование продолжилось и в третьем периоде — матч закончился со счётом 9:1, а чехи забили уже 33 гола за пять матчей — столько же голов только у Канады.

«Мы хотим выступить лучше, чем летом. В августе нам было тяжело в плей-офф — обыграли США, но потерпели тяжёлое поражение от Канады. Сегодня мы быстро пропустили, но продолжали гнуть свою линию и реализовывали свои моменты», — сказал защитник Давид Иржичек.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/bwoA6Y6czXs" title="USA vs. Germany - 2023 World Juniors Highlights" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Американцы играют на фантастическом кураже и сегодня, в отличие от предыдущих матчей, не стали долго запрягать, устроив форменное унижение Германии. По три гола в первом и втором периодах, ещё пять — во втором, Логан Кули оформил хет-трик, защитник Райан Уфко сделал пять передач. Шайба Луки Хауфа в меньшинстве на исходе встречи стала слабым утешением для немцев, они всё равно проиграли с двузначной разницей в счёте.

Теперь США предвкушают встречу с Канадой. «Уже много лет у США и Канады принципиальное противостояние. Будет неплохо обыграть этих ребят и осадить их эго на их домашней площадке. Будет интересно с ними сыграть», — заявил нападающий Каттер Готье.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/PdGjALtkXn0" title="Canada vs. Slovakia - 2023 World Juniors Highlights" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Наверное, пока что лучший матч турнира. Словаки сыграли так, что после матча им стоя аплодировал весь стадион. Они дали серьёзный бой бесспорному фавориту и, несмотря на двукратный перевес по броскам не в их пользу, смогли совершить камбэк с 1:3 и утащить игру в овертайм.

Ну, а там гений турнира, бесподобный Коннор Бедард начертил свой главный шедевр, обыграв перед победным голом сразу трёх соперников. Бедард — с большим отрывом лучший бомбардир этого турнира (21 очко).

«Он играет и накручивает соперников так, будто произвольно нажимает кнопки на геймпаде. Никогда не знаешь, что он сделает дальше», — сказал канадский вратарь Томас Милич.

Расписание полуфиналов МЧМ-2023