Текущие события
Хоккей. КХЛ
3-й период
Адмирал
Динамо Мн
01
Хоккей. КХЛ
3-й период
Амур
Барыс
22
Хоккей. КХЛ
13:30
Сибирь
Авангард
Хоккей. КХЛ
17:00
ЦСКА
Сочи
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм
Даллас
20
Хоккей. НХЛ
05:30
Миннесота
Тампа-Бэй
51
Хоккей. НХЛ
03:00
Детройт
Нью-Джерси
15
Все события
Хоккей. Хоккей. МЧМ. Последние результаты
2022
Канада U20
Финляндия U20
ОТ
32
2022
Швеция U20
Чехия U20
31
2022
Швеция U20
Финляндия U20
01
2022
Канада U20
Чехия U20
52
2022
США U20
Чехия U20
24
2022
Канада U20
Швейцария U20
63
2022
Швеция U20
Латвия U20
21
2022
Финляндия U20
Германия U20
52
Хоккей. Хоккей. МЧМ. Все результаты
11:33 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Такого не случалось 22 года. Чехия спаслась за 39 секунд до сирены и сенсационно вышла в финал МЧМ

Первый полуфинал молодежного чемпионата мира не обошелся без драмы и завершился победой сборной Чехии над Швецией в овертайме.

Чехия U20
Швеция U20
Наверх

Полуфиналы МЧМ разделились на два дерби. Североамериканское — между США и Канадой и европейское — между Чехией и Швецией. Можно разглядеть символизм в том, что за золото сыграют лучшие юниоры двух континентов. «Тре Крунур» сообразили маленькое чудо в четвертьфинале, не пустив в четверку сильнейших Финляндию. Сборная Суоми, которую тренирует знакомый уфимским болельщикам Томи Лямся, вела в счете до 57-й минуты, пока шведы не включили турбо-режим и не забили два гола до сирены. Чехи вышли в полуфинал без подвигов. Швейцарцев они прошли на классе, отгрузив девять шайб.

Команды начали матч осторожно. Лететь вперед, размахивая шашкой, не входило в планы главных тренеров. Позиционные провалы на молодежном уровне наказываются беспощадно. Чехи смотрелись интереснее и создавали больше моментов за счет превосходства в скорости. Опасно вылезал на ворота Мартин Рышавы, но голкипер «Тре Крунур» Карл Линдбом зацепил шайбу щитками и не пустил ее за ленточку. Чехи незначительно перебросали соперника, однако 0:0 — справедливый результат первых 20 минут.

Чешская сборная была ближе к голу в стартовом отрезке, но во втором счет открыли шведы. Томаш Суханек не выручил после дальнего броска Людвига Янссона. Вместо того, чтобы отыгрываться, чехи устроили себе испытание двойным меньшинством. Сдали нервы у проспекта «Вегаса» Матьяша Шаповалива. Он умудрился отправить шайбу на трибуны, когда в безобидной ситуации выводил ее из зоны, за что получил справедливые две минуты. Шведы агрессивно разыгрывали большинство. Использовали классический конверт с подключением двух игроков на синей линии. Неудивительно было видеть в спецбригаде праворукого Янссона. Людвиг разошелся на МЧМ, забросил четвертую шайбу в шестом матче, три из которых — в ворота Суханека.

Второй период дробился на отрезки из-за удалений. Шведы не использовали шанс в формате «5 на 3». Две минуты команды поиграли «четыре на четыре». Пропущенный гол не сильно раззадорил чехов. Команды уже встречались в группе, и тогда матч получился не самым результативным. В полуфинале ставки выросли. Авантюризм почти сошел на нет. Все искали более надежные варианты и не пытались серьезно рисковать. Правда, не обошлось без нелепых ситуаций. Голкипер Суханек чуть было не привез гол в начале третьего периода. Томаш ошибся за воротами, но шведский форвард не попал по шайбе из убойной позиции. «Тре Крунур», напротив, выручил каркас ворот, когда Эдуард Шале с близкой дистанции запустил шайбу в перекладину.

Время работало на шведов, которые перешли на удержание и не позволяли чехам разгуляться. Минимум потерь и позиционных провалов. Лучше спокойно вывести шайбу из зоны, лишившись владения. Прагматичный, но действенный план. Защитники буквально магнитили броски, а Линдбом до последней минуты действовал безупречно. Эффектным получился сейв после кистевого Давида Иржичека. Голкипер выловил шайбу ловушкой и сорвал порцию аплодисментов.

Концовка матча не обошлась без драмы. Чехи отчаянно пытались отыграться. Заменили голкипера на шестого полевого, закрепились в зоне. Оборона шведов самоотверженно держалась до отметки 59:21, пока неугомонный Иржичек не пробил-таки Линдбома. Напор чехов принес результат и помог перевести матч в овертайм. Шведы не дотерпели каких-то 39 секунд. Радости чехов не было предела. Казалось, что спасительный гол Иржичека для них сопоставим с победой на МЧМ.

Овертайм «3×3» компенсировал недостаток драйва в основное время. Команды отвечали атакой на атаку, и на первый план вышла игра вратарей. Суханек и Линдбом отметились парой ярких спасений. Томаш вышел победителем из дуэли голкиперов. Карл не справился с сольным проходом Иржи Кулиха, который запустил шайбу вратарю под мышкой. Шведы в очередной раз подтвердили свою мягкотелость, провалив концовку матча. Видимо, всю злость оставили в четвертьфинале с финнами. Чехия справедливо будет играть в золотои матче и теперь дожидается, чем закончится североамериканская разборка. Не берусь предсказывать ход финала, но уверен точно, что одной шайбы в основное время не хватит для победы над Канадой или США. Чехия ждала финал МЧМ с 2001 года.

О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь