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11:42 (мск), источник: ТАСС

Сборная Канады в 20-й раз выиграла молодежный чемпионат мира по хоккею

В финальном матче канадцы обыграли команду Чехии.

Канада U20
Чехия U20
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Источник: Reuters

ТАСС, 6 января. Сборная Канады в ночь на пятницу победила команду Чехии в овертайме со счетом 3:2 в финале молодежного чемпионата мира по хоккею. Изначально турнир должен был пройти в Новосибирске и Омске, но был перенесен в Канаду решением Международной федерации хоккея (IIHF).

В составе победителей шайбы забросили Дилан Гюнтер (13, 67-я минуты) и Шейн Райт (25). У чехов отличились Иржи Кулих (53) и Якуб Кос (54). В матче за бронзовые награды сборная США в овертайме победила команду Швеции со счетом 8:7. Этот матч стал вторым по результативности в истории молодежных чемпионатов мира, рекорд был установлен 26 декабря 2020 года в матче между командами Германии и Канады (2:16).

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Лучшим игроком молодежного чемпионата мира 2023 года признан канадец Коннор Бедард, он забросил 9 шайб и сделал 14 результативных передач в 7 матчах. Бедард, который по прогнозам североамериканских экспертов должен стать первым номером предстоящего драфта Национальной хоккейной лиги, также стал лучшим нападающим, снайпером и ассистентом турнира. Лучшим голкипером признан Адам Гайян из Словакии, лучшим защитником — чех Давид Иржичек. В символическую сборную, помимо Бедарда и Иржичека, вошли голкипер Томаш Суханек (Чехия), защитник Людвиг Янссон (Швеция), нападающие Иржи Кулих (Чехия) и Логан Кули (США).

Сборная Канады второй раз подряд стала победителем молодежного чемпионата мира. Всего в активе канадцев теперь 20 побед на молодежных первенствах мира, что является рекордным показателем.

Сборная Чехии играла в финале впервые с 2001 года. Тогда в матче за золотые медали чехи одержали победу над командой Финляндии (2:1). В предыдущий раз чешская команда завоевывала медали молодежного чемпионата мира в 2005 году, став бронзовым призером.

Сборная России не выступала на молодежном чемпионате мира 2023 года. Из-за событий на Украине IIHF по рекомендации Международного олимпийского комитета объявила о недопуске российских команд до турниров под своей эгидой, а также о переносе соревнований, изначально запланированных в России в 2023 году: молодежного чемпионата мира в Новосибирске и Омске и чемпионата мира в Санкт-Петербурге. В Канаде вместо россиян играла сборная Австрии. Она заняла последнее, пятое место в группе А, не набрав очков и завершив турнир с разницей шайб 2:35. Австрийцы покинули элитный дивизион молодежного чемпионата мира, на следующем турнире их заменят норвежцы.

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